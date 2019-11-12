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Lübnan Cumhurbaşkanı: "Reformları hayata geçirecek yeni hükümet yakında kurulacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 18:46 | Son Güncelleme

Lübnan Cumhurbaşkanı: "Reformları hayata geçirecek yeni hükümet yakında kurulacak"

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkedeki krizi çözmeye yönelik reformları hayata geçirecek yeni hükümetin çok yakında kurulacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, "Lübnan İçin Uluslararası Destek Grubu"nu oluşturan Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Özel Koordinatörü Jan Kubis'in yanı sıra ABD, Rusya, Fransa, Almanya, İngiltere ve İtalya'nın Beyrut Büyükelçileri, Çin'in Beyrut Maslahatgüzarı ve Arap Birliği Temsilcisiyle bir araya geldi.

Görüşmede Avn, "Mevcut krizi çözmeye yönelik reformları hayata geçirecek Lübnan hükümeti yakında kurulacak." ifadelerini kullandı.

Yabancı diplomatlar da Lübnan'ın en kısa sürede yeni hükümetine kavuşması konusunda ülkelerinin verdiği desteği vurguladı.

- "BM, Lübnan'a destek vermeye hazır"

BM Lübnan Özel Koordinatörü Kubis, görüşmenin ardından yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'da halkın güvenini kazanacak, liyakat sahibi kişilerden müteşekkil hükümetin hızlıca kurulması çağrısı yaptı.

Halkın talepleri ve siyasi güçlerin destekleriyle kurulacak yeni hükümetin uluslararası desteğe de sahip olacağını vurgulayan Kubis, ayrıca Lübnan makamlarını, yolsuzluğu bitirme ve mali istikrarı korumak için tedbirler almaya çağırdı.

Lübnan ulusal çıkar ve birliğinin her şeyden üstün tutulması gerektiğini ifade eden Kubis, BM'nin, yolsuzlukla mücadele ve sürdürülebilir kalkınma konularında Lübnan'a destek vermeye hazır olduğunu kaydetti.

- Hükümeti istifaya zorlayan gösteriler

Lübnan'da hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de başlayan protestolar kısa sürede ülkenin dört bir yanına yayılmıştı.

Gösterilere 13 gün direnen Başbakan Saad el-Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.

Ülke genelinde küçük eylemlerle protestolarını sürdüren göstericilerin, iç savaşın sona erdiği 1990'dan bu yana yönetimi paylaşan siyasi partilerin oluşturduğu kabine yerine, teknokratlardan oluşan bağımsız ve küçültülmüş bir hükümet kurulması, erken seçime gidilmesi, yolsuzluğa bulaşan yöneticilerin yargılanması gibi talepleri bulunuyor.

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BM Lübnan Özel Koordinatörü Cumhurbaşkanı Mişel Avn Lübnan

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