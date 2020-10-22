Lübnan'ın yeni başbakanı belli oldu

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Lübnan'ın önde gelen Sünni siyasetçisi Saad al-Hariri'yi başbakan olarak atadı.

Hariri, bugün cumhurbaşkanıyla yapılan istişarelerden sonra başbakan seçilmek için parlamentoda yeterli çoğunluğu elde etmişti.

Başbakan olarak atanan Hariri, ülkede 1975-1990 iç savaşından beri yaşanan en derin krizi çözebilmek için yeni bir hükümet kurmaya çalışacak.

Lübnan'ın güç paylaşımlı siyasi yapısında ilerlemek ve yeni bir kabine oluşturmak gibi büyük zorluklarla karşılaşacak olan Hariri, ayrıca bankacılık krizi, para biriminin büyük değer kaybı, artan yoksulluk ve ülkenin belini büken kamu borçları gibi sorunlarla da baş etmek zorunda kalacak.

Yeni hükümetin ayrıca artan koronavirüs vakalarıyla mücadele etmenin yanı sıra 200 kişinin ölümüne ve milyarlarca dolar maddi zarara yol açmış olan Ağustos ayındaki büyük Beyrut Limanı patlamasının sonuçlarıyla da baş etmesi gerekecek.

Sünni lider Hariri'nin başbakanlığındaki en son hükümet koalisyonu, yaklaşık bir yıl önce halkın yönetici elitlere karşı öfkelerini protestolarla açığa vurması sonrası devrilmişti.

Hariri, kendi partisi olan Gelecek Hareketi'nin yanı sıra, Şii Amal Partisi, Dürzi siyasetçi Walid Jumblatt'in partisi ve diğer küçük partiler tarafından da destekleniyor.

Cumhurbaşkanı Aoun'un damadı tarafından yönetilen ülkedeki en büyük Hristiyan partisi olan Özgür Vatansever Hareket Partisi (FPM) ise Hariri'yi aday göstermediğini açıkladı.



