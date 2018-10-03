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Lübnan Meclis Başkanı Berri'den İsrail'in iddialarına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 18:45 | Son Güncelleme

Meclis Başkanı Nebih Berri, söz konusu tehditlerin İsrail'in saldırgan politikaları çerçevesinde yapıldığını ifade etti

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Lübnan'a yönelik tehditlerinin saldırgan politikaları çerçevesinde yapıldığını belirtti.

Meclis Başkanlığı basın ofisinden yapılan açıklamaya göre Berri, parlamentodaki siyasi bloklarla yaptığı haftalık toplantısında, söz konusu tehditlerin İsrail'in saldırgan politikaları çerçevesinde yapıldığına dikkati çekti.

Lübnan halkının tehditlere karşı direniş için yeterli zamanı ayıracağını ifade eden Berri, Lübnanlıların yaşamayı seven bir halk olduğu ancak onur ve egemenliklerini koruma bilincine sahip olduklarını söyledi.

Berri, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in bu konudaki tepkilerini takdir etti.

Meclis Başkanı Berri, ayrıca ülkedeki ekonomik duruma yönelik risklerin bertaraf edilmesi için yeni hükümetin biran önce kurulması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, dün İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Hizbullah'ın füzeleriyle ilgili öne sürdüğü iddialar üzerine Lübnan'ın egemenliğine yönelik her türlü saldırıya karşılık verileceğini açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı Cibran da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in füze iddialarını yalanlayarak, "İşte İsrail saldırı için yeni bahaneler uyduruyor. Hatta uluslararası meşruiyetin kürsüsünden ülkelerin egemenliğini ihlal etmeye hazırlanıyor. Ancak İsrail, Lübnan'a yönelik saldırıda yenildiğini unutmuş durumda." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, Hizbullah'ın füze tesisi kurmak istediği iddiasına dikkati çekmişti. İsrail ordusunun paylaştığı fotoğrafları gösteren Netanyahu, "İsrail ne yaptığınızı, nerede yaptığınızı biliyor ve bundan kurtulmanıza izin vermeyecek." demişti.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada ise Hizbullah'ın karadan karaya etkili olan roketleri füzeye dönüştürmek için Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta üç tesis kurmayı amaçladığı öne sürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
israil Lübnan Nebih Berri

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