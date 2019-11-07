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Lübnan Meclis Başkanı "Hariri" seçeneğinde ısrarlı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 22:56 | Son Güncelleme

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri: - "Hariri'nin yeniden hükümeti kurmakla görevlendirilmesi konusunda gerçekten ısrarcıyım. Çünkü bu, Lübnan'ın çıkarına olacak. Ben de Lübnan'ın çıkarlarından yanayım"

BEYRUT (AA) - Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, yeni hükümeti istifa eden Başbakan Saad el-Hariri'nin kurması konusunda ısrarcı olduğunu belirtti.

Berri'ye ait NBN kanalının haberine göre, Meclis Başkanı "Hariri'nin yeniden hükümeti kurmakla görevlendirilmesi konusunda gerçekten ısrarcıyım. Çünkü bu, Lübnan'ın çıkarına olacak. Ben de Lübnan'ın çıkarlarından yanayım." ifadelerini kullandı.

- Hariri, Cumhurbaşkanı Avn ile görüştü

Öte yandan, geciçi Başbakan Saad el-Hariri, istifasını verdiği 29 Ekim'den sonra ilk defa Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Hariri, yarım saat süren görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı ile yeni hükümeti oluşturma konusunu ele aldık ve diğer gruplarla istişarelere devam edeceğiz." dedi.

- Hükümeti istifaya zorlayan gösteriler

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de protestolara başlamıştı.

İletişim Bakanı Muhammed Şukayr'ın, WhatsApp uygulamasına yönelik vergi kararından vazgeçildiğini açıklamasına rağmen ülkenin dört bir yanına yayılan eylemler dinmedi.

Başbakan Hariri hükümeti, 21 Ekim'de ülkedeki ekonomik krizi hafifletmek amacıyla bazı kararlar almış ancak bu kararlar protestoları durdurmaya yetmemişti. Başkent Beyrut'ta Hizbullah ve Emel Hareketi yanlıları, birçok kez hükümet karşıtı göstericilere saldırmıştı.

Gösterilerin devam etmesi üzerine Hariri, 29 Ekim'de "Lübnanlıların yüce çıkarlarını savunacak yeni bir hükümetin kurulmasına kanaat getirdiğini" belirterek, Cumhurbaşkanı Avn'a istifasını sunmuştu.

Avn ise istifasını sunan Hariri'den yeni hükümet kuruluncaya kadar görevini sürdürmesini istemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Lübnan Nebih Berri

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