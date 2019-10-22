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Lübnan ordusu Hizbullah destekçilerinin protestosunu dağıttı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 09:28 | Son Güncelleme

Lübnan ordusu Hizbullah destekçilerinin düzenlediği protestoya müdahale ederek dağıttı.Lübnan’da, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimini protesto etmek için 5 gün önce başlayan gösteriler devam ediyor.

Lübnan ordusu Hizbullah destekçilerinin düzenlediği protestoya müdahale ederek dağıttı.
Lübnan’da, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimini protesto etmek için 5 gün önce başlayan gösteriler devam ediyor. Hizbullah destekçileri başkent Beyrut’ta Hizbullah’a destek için sokağa indi. Hizbullah destekçilerinin sokağa inmesinin ardından hükümet karşıtı protestocular, askeri yetkililere "Hizbullah destekçilerinden bizi koruyun" çağrısı yaptı. Hükümet karşıtı protestocuların çağrısı üzerine harekete geçen ordu, güvenliği sağlamak için Hizbullah destekçilerine müdahale ederek dağıttı.
Lübnanlılar, ekonomik durumun kötüleşmesi ve hükümetin yeni vergiler getirme planı üzerine 17 Ekim Perşembe günü başlattıkları gösterileri sürdürüyor. Protestocular, yolsuzlukla suçladıkları hükümetin istifasını talep ediyor. Lübnan ordusu da halkın taleplerinin yanında olduğunu belirten bir bildiri yayımlamıştı.

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