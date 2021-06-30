Lübnan'da ekonomik kriz: Bir banka mevduat sahiplerince basıldı, bankalar şubelerini bir gün kapattı

Lübnan'da bankalar, hafta başında Swiss Bank'a yapılan baskını protesto etmek için şubelerini dün bir günlüğüne kapattı.

Swiss Bank tarafından yapılan açıklamaya göre, Pazartesi akşamı bankanın Beyrut'taki genel merkez binasını basan yaklaşık 100 kişi, kapalı hesaplara girmeye ve buralardan Türkiye'deki hesaplara para aktarmaya çalıştı. Çıkan olaylarda üç banka çalışanını yaraladı.

Lübnan Bankalar Birliği bunun "utanç verici bir saldırı" olduğunu söyleyerek bütün banka şubelerinin dün dayanışma amacıyla kapatıldığını bildirdi.

Ülke şu anda, son yıllarda dünyada görülen en derin ekonomik krizlerden birini yaşıyor.

Lübnan Lirası (LBP) 2019 yılından bu yana ABD doları karşısında yüzde 90 değer kaybetti ve ülkede enflasyon görülmemiş düzeylere çıkarak, ücretleri anlamsız hale getirdi. Gıda fiyatları da bu sürede üç katına çıktı.

Hükümetin durumu kontrol edebilmek için aldığı önlemlerden biri de, banka hesaplarının sıkı şekilde kontrol edilmesi. Konan yasaklarla insanların tasarruf hesaplarından para çekmesi ya da yurt dışına havale göndermesi engelleniyor.

Son olarak Lübnan Lirası'nın karaborsada 18 bin dolara kadar yükselmesi üzerine protesto gösterileri düzenlenmiş, Cumartesi günü öfkeli gruplar Trablus ve Sayda kentlerinde Merkez Bankası binalarına girmeye çalışmıştı.

Banin ve Türkiye ile bağlantısı

Swiss Bank Pazartesi akşamı yapılan saldırının Lübnan'ın güneyinde örgütlü Banin adlı yardım kuruluşu mensupları tarafından yapıldığını açıkladı.

Bu kuruluşun hesapları açıklanmayan bir sebeple kapatılmış.

Yapılan açıklamaya göre 100'e yakın Banin mensubu banka genel merkezine bir anda girip çalışanları, kapatılmış olan hesaplarından Türkiye'deki bazı hesaplara havale yapmaya zorladılar.

Banin'in kurucularından ve başkanı Muhammed Muhtar Beydun, zor kullanıldığı iddialarını reddetti ve fonların çalışanların rızasıyla havale edildiğini söyledi.

İnternetteki resmi sitesinde Banin'in 2013 yılından bu yana faaliyet gösteren bir yardım kuruluşu olduğu ve acil insani ihtiyaçlara yanıt vermenin yanı sıra evsizler için sığınaklar, yetimhaneler, okullar açmak da dahil çeşitli toplumsal örgütlenmelere de dahil olduğu anlatılıyor.

Akaryakıta yüzde 30**'dan fazla zam**

Lübnan hükümeti dün stokçulukla mücadele etmek ve benzin kuyruklarını azaltmak için akaryakıt fiyatlarına yüzde 30'dan fazla zam yaptı.

Hükümet geçen hafta en azından önümüzdeki üç ay boyunca akaryakıt sıkıntısı yaşanmaması umuduyla fiilen petrol ürünlerine sağladığı sübvansiyonu kaldırma planını onaylamıştı.

Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruluşlar Aralık ayında, Lübnan'da hükümetin, zor durumdaki insanları koruma konusunda bir garanti vermeden belli ürünlere verdiği devlet desteğini yani sübvansiyonları kaldırması halinde büyük bir toplumsal felaket riski doğacağına dikkat çekmişlerdi.

Lübnan'da şu anda nüfusun yarısının yoksulluk sınırının altında olduğu tahmin ediliyor.

