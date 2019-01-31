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Lübnan’da hükümet kuruldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.01.2019 22:16 | Son Güncelleme

Lübnan Cumhurbaşkanlığı, 8 aydan fazla süren çalışmalar sonrası yeni hükümetin kurulduğunu açıkladı.Lübnan Cumhurbaşkanlığı Mayıs 2018’de yapılan genel seçimler sonrası Başbakan Saad Hariri tarafından sürdürülen hükümet kurma çalışmalarının sona erdiğini ve yeni hükümetin kurulduğunu duyurdu.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı, 8 aydan fazla süren çalışmalar sonrası yeni hükümetin kurulduğunu açıkladı.
Lübnan Cumhurbaşkanlığı Mayıs 2018’de yapılan genel seçimler sonrası Başbakan Saad Hariri tarafından sürdürülen hükümet kurma çalışmalarının sona erdiğini ve yeni hükümetin kurulduğunu duyurdu. Açıklamanın ardından basın toplantısı düzenleyen Hariri ise, “Ekonomik, finansal, sosyal ve yönetimsel problemler ile yüzleşiyoruz. Zor bir siyasal süreç oldu. Özelikle seçim sonrası. Yeni bir sayfa açmalı ve çalışmalara başlamalıyız” dedi.
Lübnan’da siyasi anlaşmazlıklar sonucu yaklaşık 9 aydır hükümet kurulamıyordu.

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