Lübnan’da orman yangını: 14 yaralı

Lübnan’ın Qammoua Ormanı’nda çıkan yangında 14 kişi yaralandı.

Lübnan’ın Qammoua Ormanı’nda yangın çıktı. Yangın nedeniyle yaklaşık 2 bin metrekarelik alan küle döndü. Lübnan Kızılhaç Örgütü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Qammoua Ormanı’nda çıkan yangında 14 kişinin yaralandığı aktarıldı. Açıklamada, 5 yaralıya olay yerinde müdahale edildiği, diğer 9 yaralının ise yakındaki hastanelere kaldırıldığı ifade edildi. Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

