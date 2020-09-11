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Lübnan’da orman yangını: 14 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 00:02 | Son Güncelleme

Lübnan’ın Qammoua Ormanı’nda çıkan yangında 14 kişi yaralandı.Lübnan’ın Qammoua Ormanı’nda yangın çıktı.

Lübnan’ın Qammoua Ormanı’nda çıkan yangında 14 kişi yaralandı.
Lübnan’ın Qammoua Ormanı’nda yangın çıktı. Yangın nedeniyle yaklaşık 2 bin metrekarelik alan küle döndü. Lübnan Kızılhaç Örgütü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Qammoua Ormanı’nda çıkan yangında 14 kişinin yaralandığı aktarıldı. Açıklamada, 5 yaralıya olay yerinde müdahale edildiği, diğer 9 yaralının ise yakındaki hastanelere kaldırıldığı ifade edildi. Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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