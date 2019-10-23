"Lübnan'da yaşananlar tarihi bir halk ayaklanmasıdır"

Lübnan Maruni Patriği Mar Beşara Butrus er-Rai, ülkedeki hükümet karşıtı protestoları "tarihi bir halk ayaklanması" olarak nitelendirdi.

Lübnan'daki Maruni Hristiyanların dini lideri Rai, Katolik patrik ve piskoposlarla toplantısının ardından basına yaptığı açıklamada, "Lübnan'da 17 Ekim'den beri yaşananlar, istisnasi kararlar almayı gerektiren tarihi bir halk ayaklanmasıdır." dedi.

Halkın intifadasını, hükümet nezdinde taleplerini elde edinceye kadar kucaklama ve koruma çağrısında bulunan Rai, ülkeyi tehlikeli noktalara götürecek sonuçlara karşı gelişmeleri anbean takip etmeleri gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ı halkın talepleri doğrultusunda kararlar almak üzere siyasi liderlerle acil istişarelere başlamaya davet eden Rai, ülkede hayatı durma noktasına getiren bu durumun devam etmesi halinde çöküntüye yol açabileceği uyarısında bulundu.

Lübnan'ın farklı bölgelerinde meydanları dolduran vatandaşlara da "taleplerini bir darbe hareketine dönüştürmeme" çağrısı yapan Rai, yolları trafiğe kapatma eylemlerine işaret ederek, insanların hareket hakkını engellememeleri gerektiğini ifade etti.