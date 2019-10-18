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"Lübnan'daki durum biriken krizlerin neticesi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 19:13 | Son Güncelleme

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil: "Lübnan'daki durum biriken krizler ve başarısızlıkların neticesi" "Durumu kurtarmak için hala imkan var. Birkaç gün içinde, halk sokakta olsa bile bir araya gelinip çalışma yapılabilir"

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, ülkenin içinde bulunduğu durumun yıllar içinde biriken krizler ve başarısızlıkların bir neticesi olduğunu belirterek, gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda ülkeyi daha kötü günlerin beklediğini söyledi.

Hristiyan Özgür Yurtseverler Hareketi lideri ve Dışişleri Bakanı Basil, ekonomik sorunlar ve yeni vergiler nedeniyle dünden bu yana devam eden hükümet karşıtı protestoları görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile bir araya geldi.

Basil, başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında, ülkede devam eden gösterilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Lübnan'daki durum biriken krizler ve başarısızlıkların neticesi." diyen Basil, bir an önce gerekli tedbirlerin alınmaması halinde daha kötü günler görebileceklerini ifade etti.

Basil şunları kaydetti:

"Halihazırda yaşananlar, Lübnan'ı kurtarmak için bir fırsat olabileceği gibi ülkeyi fitne ve kaosa sürükleyecek ekonomik, sosyal ve güvenlik alanında bir tür felakete de dönüşebilir. Dolayısıyla bu yaşananlar ya büyük bir çöküş yahut da cesur bir kurtarış olacaktır."

Ülke geneline yayılan hükümet karşıtı gösterilerin mevcut krizlerin çözülmesi konusunda kendileri için bir uyarı niteliğinde olduğunu dile getiren Basil, yeni hükümet arayışlarının ise ülkeyi tehlikeli sonuçlara götürebileceği uyarısında bulundu.

"Mevcut hükümetin alternatifi, puslu bir arayış hatta ülkede büyük bir fitneye yol açacak kaos ortamına yol açabilir." diyen Basil, kendilerinin baştan beri vergilere karşı durduğunu savundu.

Basil, "Durumu kurtarmak için hala imkan var. Halk sokakta olsa bile birkaç gün içinde bir araya gelinip çalışma yapılabilir." diye konuştu.

- 2015'ten bu yana en geniş çaplı gösteriler

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak dün akşam protestolara başlamıştı.

İletişim Bakanı Muhammed Şukayr'ın, WhatsApp uygulamasına yönelik vergi kararından vazgeçildiğini açıklamasına rağmen ülkenin dört bir yanına yayılan eylemler dinmedi.

Lübnan'da 2015'te çöp krizi nedeniyle patlak veren protestolardan sonra ilk defa bu çapta gösteriler düzenlendiği belirtiliyor.

- Lübnan'ın kamu borcu 86,2 milyar dolar

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da, 2011'de Suriye'deki krizin başlamasıyla maruz kalınan mülteci dalgaları ve siyasi sorunlar nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşanıyor.

Maliye Bakanlığının mayıs ayında yayımlanan raporuna göre, ülkede kamu borcu 2019'un ilk çeyreği itibarıyla 86,2 milyar dolara ulaştı.

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Dışişleri Bakanı Cibran Basil gösteriler Lübnan

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