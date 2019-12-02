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Lübnan'ın bir çok kentinde ekonomik durum protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 02:58 | Son Güncelleme

Lübnan'ın bir çok kentinde ekonomik durum protesto edildi

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın pek çok kentinde binlerce Lübnanlı, ülkedeki ekonomik durumu protesto ederek yeni hükümetin kurulmasını istedi.

Ülkede 17 Ekim'de başlayan gösteriler, dün de başkent Beyrut'un yanı sıra kuzey ve güneydeki şehirlerde devam etti.

Beyrut'un farklı noktalarında toplanan göstericiler, yönetici kesim ve Lübnan Bankası'nın izlediği mali politika aleyhinde slogan attı ve Lübnanlı sanatçı Marsel Halife'nin şarkıları eşliğinde dans etti.

Kuzeydeki Trablusşam kentindeki gösterilerde ise geçen hafta yaşanan arbedede gözaltına alınanların serbest bırakılması yönünde sloganlar atıldı.

Güneydeki Sayda kentinde göstericilerin sloganları, hükümetin bir an önce kurulması üzerinde yoğunlaştı. Gösteriler sırasında kendini yakmaya teşebbüs eden bir kişi güvenlik güçlerince engellendi.

Baalbek kentinde de yaklaşık 800 kişilik bir grup, Lübnan bayrakları taşıyarak hedeflerini gerçekleştirinceye kadar meydanlarda kalmaya devam edeceklerini ifade etti.

- Hükümeti istifaya zorlayan gösteriler

Lübnan'da hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de başlayan protestolar, kısa sürede ülkenin dört bir yanına yayılmıştı.

Gösterilere 13 gün direnen Başbakan Saad el-Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.

Ülke genelinde küçük eylemlerle protestolarını sürdüren göstericilerin, iç savaşın sona erdiği 1990'dan bu yana yönetimi paylaşan siyasi partilerin oluşturduğu kabine yerine teknokratlardan oluşan bağımsız ve küçültülmüş bir hükümet kurulması, erken seçime gidilmesi ve yolsuzluğa bulaşan yöneticilerin yargılanması gibi talepleri bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
hükümet Lübnan

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