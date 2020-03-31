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Luigi’s Mansion 3 DLC bizlere neler sunuyor?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.03.2020 09:59 | Son Güncelleme

Nintendo Switch için Kasım ayında çıkan Luigi’s Mansion 3, yeni içerikler ile oyunculara yepyeni deneyimler sunmaya devam ediyor. Son dönemde çıkardığı oyunları ek içerikler ile besleyen ve bunu oldukça başarılı bir şekilde yapan Nintendo, bu süreçte Luigi’s Mansion 3 DLC paketini de yayınladı.

Luigi’s Mansion 3 DLC bizlere neler sunuyor?

İki dalga olarak gelecek olan bu ek içeriklerin ilk dalgasında çok oyunculu ScreamPark modu için altı yeni mini oyun geliyor. Ayrıca, Luigi için co-op ScareScraper modunda eşleşen zemin temaları ve yeni temalı hayaletler ile üç yeni kıyafet sunuyor.

DLC’yi satın alan oyunculara bonus olarak Flashlight Type-P adlı oyun içi Polterpup ışığı da sunuluyor. Oyuncular bunu Hikaye modu veya ScareScraper sırasında kullanılabiliyor. Bu ışığın çok tatlı göründüğünü özellikle TV modunda oynarken yüzünüzde gülümsemeye neden olduğunu belirtmek istiyorum.

ScreamPark modunda altı adet harita yer alıyor. Bu mekanlarda ister online isterseniz de co-op olarak yapay zekaya karşı savaşabiliyorsunuz. Bu modda bazen rakiplerinize gelen itemleri fırlatarak canlarını tüketiyorsunuz, bazen de zorlu şartlar altında hayalet yaklamaya çalışıyorsunuz.

Gelelim oyunun ScareScraper moduna. ScareScraper modunda ana hikayede aldığınız kayıt dosyalarını online veya co-op olarak oynayabiliyorsunuz. Serisinin ilk iki oyununda olduğu gibi arkadaşlarınız ile birlikte ana hikayeyi oynayabiliyorsunuz.

Özellikle bir bölümde takıldıysanız bu mod sayesinde arkadaşınız ile oynayıp geçebilirsiniz. Nintendo Switch listenizde arkadaşınız yoksa bile rastgele olarak oyuncu atayan bu sistemin oldukça hızlı eşleştirme yaptığını söyleyebiliriz.

Multiplayer mod olarak geçen bu modu mutlaka oynamanızı tavsiye ediyoruz. DLC’nin ikinci dalgası ise 31 Temmuz 2020 tarihinde Nintendo Switch’teki yerini alacak. Bu iki dalga halinde gelen DLC’yi eShop üzerinden satın alabilirsiniz. Son olarak online özellikleri kullanabilmeniz için Nintendo Online üyeliğinizin olması gerektiğini belirtelim.

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luigi's mansion 3 Luigi’s Mansion 3 DLC Nintendo Nintendo Switch

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