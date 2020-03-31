Luigi’s Mansion 3 DLC bizlere neler sunuyor?

İki dalga olarak gelecek olan bu ek içeriklerin ilk dalgasında çok oyunculu ScreamPark modu için altı yeni mini oyun geliyor. Ayrıca, Luigi için co-op ScareScraper modunda eşleşen zemin temaları ve yeni temalı hayaletler ile üç yeni kıyafet sunuyor.

DLC’yi satın alan oyunculara bonus olarak Flashlight Type-P adlı oyun içi Polterpup ışığı da sunuluyor. Oyuncular bunu Hikaye modu veya ScareScraper sırasında kullanılabiliyor. Bu ışığın çok tatlı göründüğünü özellikle TV modunda oynarken yüzünüzde gülümsemeye neden olduğunu belirtmek istiyorum.

ScreamPark modunda altı adet harita yer alıyor. Bu mekanlarda ister online isterseniz de co-op olarak yapay zekaya karşı savaşabiliyorsunuz. Bu modda bazen rakiplerinize gelen itemleri fırlatarak canlarını tüketiyorsunuz, bazen de zorlu şartlar altında hayalet yaklamaya çalışıyorsunuz.

Gelelim oyunun ScareScraper moduna. ScareScraper modunda ana hikayede aldığınız kayıt dosyalarını online veya co-op olarak oynayabiliyorsunuz. Serisinin ilk iki oyununda olduğu gibi arkadaşlarınız ile birlikte ana hikayeyi oynayabiliyorsunuz.