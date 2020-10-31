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Lüks aracın kaputundan çıktı! Kendileri bile inanamadı

DÜNYA HABERLERİ  | 31.10.2020 11:33 | Son Güncelleme

ABD'nin Florida eyaletinde lüks araçta meydana gelen teknik sorun üzerine kaputu açarak incelemeye başlatan kişiler, gördükleri manzara karşısında hayrete düştü. 3 metrelik dev pitonla karşılaşan araç sahibi, yılanı araçtan çıkarmak için Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu'ndan yardım istedi.

Lüks aracın kaputundan çıktı! Kendileri bile inanamadı

ABD'de bir araç servisinde korkutan bir olay yaşandı.Ülkenin Florida eyaletinde bulunan Dania Beach kentinde bir kişi aracında meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle aracının kaputunu açtı. Gördüğü olay karşısında şaşkına dönen kişi, aracın kaputunda 3 metrelik dev pitonla karşılaştı.

Otomobilin sürücüsü, yılanı almak için Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu'nu aradı. Olay yerine gelen Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu'na (FWC) bağlı ekiplerin, dev pitonu kaputtan çıkardığı ifade edildi.

Yetkililer, pitonun güvende olduğunu açıkladı.

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DHA


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