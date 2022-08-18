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Lüks aracıyla müşteri gibi geldi! Bakkal da mahalleli de şaşkına döndü: Olamaz böyle bir şey

18.08.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de bakkala girerek veresiye defterindeki bütün borçları ödeyen bir hayırsever, bakkal sahibinin şaşırmasına neden oldu. Dükkanın önünü süpürdüğü sırada lüks bir aracın durduğunu söyleyen Ömer Karkın, ''şaşkınlık içinde şaka mı yapıyorsun? dedim. O da 'hayır yapmıyorum 'cevabını verdi. Defteri hesapladık. Helalleştik ayrıldı'' diyerek başına gelenleri anlattı. Bir mahalle sakini ise, ''Allah’ın hayrını kabul etsin. Allah’ım ne muradı varsa versin'' şeklinde konuştu.

Lüks aracıyla müşteri gibi geldi! Bakkal da mahalleli de şaşkına döndü: Olamaz böyle bir şey

Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Çamiçi Mahallesi’nde 10 yıldır bakkal dükkanı işleten Ömer Karkın, dükkanının önünü süpürürken lüks bir araba geldi. Müşteri gibi bakkala giren adam borç defterini alacağını söyledi. Şaşkınlık içerisinde “Şaka mı yapıyorsun” diyen Karkın, “Hayır şaka yapmıyorum” cevabı karşısında veresiye defterini hesapladı. Toplamda 8 bin 600 lira tutan borcun 8 bin lirasını ödeyen gizemli yardımsever daha sonra helalleşerek borç defterini de alıp gitti.

Ardından bakkal sahibi “Bakkalımıza 16.08.2022 tarihine kadar veresiye borcu olanların borçları bir hayırsever tarafından ödenmiştir” pankartı astı. Bakkala olan borçlarının ödendiğini öğrenen vatandaşlar bir yandan sevinirken bir yandan da gizemli hayırseverin kim olduğunu merak etti.

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“ŞAKA MI YAPIYORSUN, HAYIR ŞAKA YAPMIYORUM”

Başından geçen olayı Kemal Sunal’ın Sakar Şakir filmindeki sahneye benzettiğini ifade eden bakkal sahibi Ömer Karkın, “10 yıldan beri Çamiçi Mahallesi’nde bakkal işletiyorum. Başıma ilk defa böyle bir şey geldi. Müşteri gibi gelerek hesap defterinin hesaplanmasını istedi. Ne kadar veresiye varsa onu hesapla dedi. Veresiye defterini alacağını söyledi. Bende olamaz böyle bir şey dedim. Şaka yapıyorsun dedim. Hayır, şaka yapmıyorum dedim. Defteri hesapladık. Helalleştik ayrıldı gitti. Defterde 8 bin 600 lira veresiye vardı. 600 lirayı da ben sildim o şekilde helalleştik. Kemal Sunal’ın bir filmi vardı, defteri tartıp veriyordu aynı o durum oldu. Defteri aldı gitti. Borcu olan müşterilerime borcunuz ödendi dediğim zaman şaşkınlık içerisinde kaldılar” dedi.

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Borcunun gizemli hayırsever tarafından ödendiğini öğrenen Emine Korçak ise, “Allah’ın hayrını kabul etsin. Allah’ım ne muradı varsa versin. Şaşırdık. Çok büyük hayır seven birisiymiş. İlk defa böyle bir şey başımıza geliyor” diye konuştu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye
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