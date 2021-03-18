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Lüks moda devi telefon kablosuna benzetilen kolyeyi 14 bin 925 TL'ye satıyor!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 18.03.2021 08:11 | Son Güncelleme:
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Lüks moda devi telefon kablosuna benzetilen kolyeyi 14 bin 925 TL'ye satıyor!

İtalyan tasarımcı Bottega Veneta, sabit hatlı telefon kablosuna benzeyen plastik kolye tasarımıyla sosyal medya kullanıcılarının gündemindeydi. 14 bin 925 TL değerindeki kolye için ''büyükannemin evinde bu parçaları bulabilirim'' yorumları yapıldı.

İtalyan moda evi Bottega Veneta, en son yaratımı için internette alay konusu oldu. 14 bin 925 TL değerindeki kolye ve 8 bin 856 TL küpe tasarımlarıyla dikkat çeken lüks moda firması web sitelerinde, tasarımlar için dünyaca ünlü Murano avizelerinden ilham alındığı bilgisini verirken kolyenin emaye gümüşten üretildiğini ve zarif bir şekilde sarıldı ifadesine yer veriliyor.

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''BÜYÜKANNEMİN KABLOLU TELEFONUNA BENZİYOR''

Mücevher seti Instagram hesabı Diet Prada tarafından paylaşıldı ve moda hayranları, aksesuarların ne kadar 'pahalı' olduğunu hızlı bir şekilde yorumlarken büyükannelerinin sabit hatlı eski telefonlarıyla karşılaştırdılar.

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Bir diğer müşteri de, "Neyin daha saçma olduğunu bilmiyorum, bunu satmaya çalışıyorlar resmen kandırıyorlar" dedi.

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