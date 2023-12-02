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  4. Lüks otelde korkutan yangın! Herkes tahliye edildi: Söndürme çalışmaları sürüyor

Lüks otelde korkutan yangın! Herkes tahliye edildi: Söndürme çalışmaları sürüyor

02.12.2023 18:46 | Son Güncelleme:
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Kuşadası'ndan korku dolu dakikalar... 5 yıldızlı bir otelde sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Otelde bulunan yerli ve yabancı turistler büyük panik yaşadı. Kısa sürede herkesin tahliye edildiği otele çok sayıda ekip sevk edildi. Lüks oteldeki söndürme çalışmaları devam ediyor.

Lüks otelde korkutan yangın! Herkes tahliye edildi: Söndürme çalışmaları sürüyor

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde yangın çıktı. Oteldeki yerli ve yabancı turistler tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nda bulunan 5 yıldızlı bir otelde, elektrik tesisatında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa süre sonra mutfak bölümüne sıçrayan yangında otelin etrafını dumanlar sardı.

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İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otelde kalan yerli ve yabancı turistler ile personel tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. (İHA)

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yangın otel
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