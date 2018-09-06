HABER

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 14:08 | Son Güncelleme

İstanbul'da 250 bin liralık lüks aracını valeye teslim eden Mehmet Balcı geri almak istediğinde hayatının şokunu yaşadı. Talihsiz adam valenin ihmalkarlığı yüzünden son model aracının çalındığını iddia etti. Otel yönetiminin sorumluluğu üstlenmemesi üzerine yasal süreç başlatan vatandaş, yetkililerden yardım bekliyor.

Olay, geçtiğimiz aylarda İstanbul Topkapı’da bulunan bir lüks otelde yaşandı. İddiaya göre; Muş’tan bir akrabasının düğünü için ailesiyle İstanbul’a gelen Mehmet Balcı, otelin vale görevlisine lüks otomobilini teslim etti. Beraberinde getirdiği bavullarla odasına geçen Balcı, yanlış bavulu aldığını anlayarak aracının yanına gitti. Valenin yanına giderek aracını soran Balcı, otomobilinin çalındığını öğrendi.

ANAHTARLARINI ALIP KAÇTI

Güvenlik kameralarını inceleyen Balcı ve otel görevlileri kayıtlardan valenin odasının kapısının açık bırakıldığını ve bu sırada kimliği belirsiz bir kişinin Balcı ile başka bir müşterinin araçlarının anahtarlarını alarak kaçtığını tespit etti. Durumun anlaşılması üzerine otel müdürüyle iletişime geçen Balcı önce aracının piyasa değeri olan 250 bin TL'yi alacağını üzerinde anlaşma sağladı. Daha sonra otel yönetimi Mehmet Balcı’ya paranın tamamını ödemeyeceğini ve 100 bin TL verip üzerine vale personelinin açık senetlerini vererek aracının parasını çıkartmasını teklif etti. Mağdur vatandaş durumu kabul etmeyerek yasal süreç başlattı. 3 aydan beri aracının bulunması için Muş’tan İstanbul’a gelen Mehmet Balcı devlet yöneticilerinden yardım beklediğini belirtti.

'MÜDÜR BANA ANLAŞMA TEKLİF ETTİ'

Düğün için İstanbul’a geldiğini ve aracının çalındıktan sonra otel yönetimi tarafından mağdur edildiğini kaydeden Balcı, "İstanbul’a eşim ve çocuklarımla birlikte bir akrabamızın düğünü için geldik. Bavullarımızı alıp odaya çıktığımızda yanlış valizi getirdiğimizi görünce bavulu değiştirmek için aşağıya indim. Aşağıya indiğimde arabayı sorduğumda arabanın olmadığını söylediler, aracı cadde üzerinden çektiler mi araştırmasını yaptıktan sonra polislerden arabanın çalındığını öğrendim. Aracın çalındığını öğrendikten sonra otel müdürü bana anlaşma teklif etti. Önce para vereceklerini söyleyip mağduriyetimi gidereceklerini söylediler. Ardından 100 bin TL parayı verelim geri kalan kısmını da valenin bizde açık senedi var ondan tahsil edersiniz dediler. Ben de bunu kabul etmedim. Çünkü aracım valenin odasında bulunan odadan çalındı. Vale kapıyı açık bırakmış ve hırsızlar gelip anahtarı alıp çalmışlar. O gün benim aracımla birlikte başka bir aracın anahtarı daha kapısı açık bırakılan valenin odasından alınarak aracı çalınmış. Ben burada mağdurum, otel yönetimi yüzünden olay vale yüzünden oldu ama araçtan sorumlu olan otel yönetimi. Yardımcı olmadıkları gibi otel yönetimi bir kere bile geçmiş olsun dileğinde bulunmadılar” dedi.
“Bir kısım masraflarımız vale tarafından karşılandı”

Otel yöneticilerinin duyarsızlığından yakınan ve devlet yöneticilerinden yardım bekleyen Balcı, “Aracın içerisinde yaklaşık olarak 7 bin liralık eşyamız vardı, bunların bir kısmını yani 5 binlik kısmını vale tahsil etti. Bir süre bizlere araç da kiralandı ancak bu masrafların hepsi valeden tahsil edildi otel yönetimi hiçbir şekilde kendini sorumlu tutmadı ve elini 1 kuruş cebine atmadı. Bu kadar mağduriyetten sonra yasal süreç başlattım, yasal haklarımın hepsini sonuna kadar kullanacağım. 3 aydır araçsızım ve bu işlerle ilgilenmek için her ay Muş’tan buraya geliyorum. Devletimden rica ediyorum, benim bu mağduriyetimi gidermemde benim yanımda olsunlar" şeklinde konuştu. İHA

PARTNEROraya giden donup kalıyordu! Tüyler ürperten sır çözüldü!Oraya giden donup kalıyordu! Tüyler ürperten sır çözüldü!
Evde doğurduğu bebeğini öldürüp, Ergene Nehri'ne attıran kadına 11 yıl hapisEvde doğurduğu bebeğini öldürüp, Ergene Nehri'ne attıran kadına 11 yıl hapis
Telefon dolandırıcıları aynı kişiden üçüncü defa para alınca yakalandıTelefon dolandırıcıları aynı kişiden üçüncü defa para alınca yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Vale hırsız hırsızlık lüks araç

En Çok Okunan Haberler

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

Resmen evrim! Mine Tugay'ın eski görüntüsü şaşkına çevirdi

Resmen evrim! Mine Tugay'ın eski görüntüsü şaşkına çevirdi

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

İlginizi Çekebilir

Bursa'da ahlak bürodan eğlence mekanlarına baskın

Bursa'da ahlak bürodan eğlence mekanlarına baskın

Niğde'de düğünde şok olay! Kardeşi çıktı

Niğde'de düğünde şok olay! Kardeşi çıktı

Kocaeli'de eşi kapıyı geç açınca şüphelenen adam, köylüsünü balkondan kaçarken yakaladı

Kocaeli'de eşi kapıyı geç açınca şüphelenen adam, köylüsünü balkondan kaçarken yakaladı

Konya'da namaz kılmak için camiye gelen vatandaşlar büyük şok yaşadı

Konya'da namaz kılmak için camiye gelen vatandaşlar büyük şok yaşadı

Günün en acı haberi! Anne ve karnındaki bebeği, taburcu oldukları gün öldü

Günün en acı haberi! Anne ve karnındaki bebeği, taburcu oldukları gün öldü

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Evetttt ..... suyu ile gelen sel suyu ile gider diye bi Atasözü var eğer günahını aldıysam affetsin ama o taraflarda oturanlar genelde yasal olmayan işlerşe uğraşıyorlar bu abimiz sanayici falan değilse muşta 250bin tl kazanacak ne işle meşgul acaba yanlış anlaşılmasın toz işi. silah kaçakcılıgı. alkol sigara falan demedim :)))
otel gereken parayı vermeli. sonuçta o otopark o otele aittir. örneğin adam otelde camı kırmış olsaydı zararı tüketiciden alınırdı. o zaman aynısını da senin yapman gerekir. oteli ifşa edin ki bi daha kimse gitmesin o otele..
gel de bu ülke de yaşa bilmiyorum ne iş yapıyorsun o arabayı almak için kaç yıl çalıştın yazık
Diğer Haberler
Kapkaççı telefonu beğenmeyip geri verdi!

Kapkaççı telefonu beğenmeyip geri verdi!

Neşat Ertaş'ın yeğeni kaçırıldı iddiası! 'Kızım istismara uğradı'

Neşat Ertaş'ın yeğeni kaçırıldı iddiası! 'Kızım istismara uğradı'

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Evini iki kez ateşe veren kadın, tren raylarında intihar etti

Evini iki kez ateşe veren kadın, tren raylarında intihar etti

Hayvan otlatma kavgası çatışmaya döndü! Ölü ve yaralılar var

Hayvan otlatma kavgası çatışmaya döndü! Ölü ve yaralılar var

Antalya'da oğlunun böbreklerinin iflas ettiğini öğrendi, sinir krizi geçirip boğazına jilet dayadı!

Antalya'da oğlunun böbreklerinin iflas ettiğini öğrendi, sinir krizi geçirip boğazına jilet dayadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.