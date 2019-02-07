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Lüks otomobil, 7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 11:06 | Son Güncelleme

Diyarbakır Lice'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda İstanbul'da 2012 yılında çalınan bir otomobil toprağa gömülü bulundu. Operasyonda ayrıca 2 adet sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat imha edildi.

Diyarbakır’ın Lice ve Hani ilçelerinde önceki gün başlatılan operasyonlarda, terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı iki sığınak imha edildi. Yaşam malzemelerinin de ele geçirildiği operasyonda, 2012 yılında İstanbul’da çalınan ve terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı bir araç, çukura gömülü halde bulundu.

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PKK'lı teröristlerin Lice'de toprağa gömdüğü araç bulunduğu yerden çıkartıldı.

Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı’nca, Lice ve Hani ilçeleri dağlık ve kırsal alanında, 5 Şubat 2019 Salı günü saat 20.00 itibariyle jandarma özel harekat timleri, jandarma komando timleri, polis özel harekat timleri ve güvenlik korucularıyla icrasına başlanılan Bayrak-113 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Engin Şahin-02 müşterek operasyonunun, 6 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 22.00 itibariyle başarıyla tamamlandığı belirtildi.

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PKK'lı teröristlerin Lice'de toprağa gömdüğü araç.

PKK'YA BÜYÜK DARBE!

Açıklamada, “Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca kış üslenmesi maksadıyla kullanılan 2 adet sığınak tespit edilmeyi müteakip, kullanılamaz hale getirilmiştir. Bahse konu sığınak, jelikan bidon içerisinde ve temas araması esnasında 5 adet askeri sırt çantası, 1 adet soğuk iklim parkası, 1 adet soğuk iklim pantolonu, 4 adet gaz maskesi, 5 adet gaz maskesi filtresi, 1 adet balistik yelek, 3 adet büyük tüp ve çok sayıda yaşam ve örgütsel doküman, 100 kilogram un, 40 kilogram sıvı yağ, 9 kilogram salça, 3 adet şemsiye, 2 adet kamuflajlı branda, 1 adet hasır, 1 adet çay termosu, 1 adet su termosu, 3 adet diş macunu, 10 adet kalem, 4 adet diş fırçası, 24 adet lastik yaması ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir” denildi.

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PKK'lı teröristlerin Lice'de toprağa gömdüğü araç çıkartılarak yediemin otoparkına teslim edildi.

ÇUKURA GÖMÜLÜ HALDE BULUNDU

Lice ilçesi Şenlik köyü ile Kurtşeyh Komu arasındaki yol üzerinde yapılan incelemelerde çukura gömülü bir araç bulunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Yol kenarına yaklaşık 40 metre mesafede, üzerine su birikintisi bulunan çukur alanda iş makinası ile yapılan kazı neticesinde, toprak altında gömülü vaziyette bulunan ve bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı tespit edilen 2012 yılında İstanbul’un Silivri ilçesinde çalıntı kaydı bulunan 1 adet beyaz renk otomobil bulunmuş, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince olay yeri inceleme timince araç üzerinde yapılan inceleme ve araştırmayı müteakip, yediemin otoparkına teslim edilmiştir. Yol kontrol faaliyetleri neticesinde, geçici olarak teşkil edilen 4 adet yol kontrol ve arama noktasında görevli personel tarafından, 125 şahıs ve 15 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmıştır. Adli arama faaliyetleri neticesinde, operasyon bölgesi içerisindeki 15 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirilmiş, hakkında ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan aranıyor kaydı bulunan Suriye uyruklu O.C. isimli şahıs yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.”

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Diyarbakır'da teröristlerin çukura gömdüğü araç bulunarak çıkartıldı.

(İHA)

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