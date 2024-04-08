Lüks rezidansın 30. katından aşağı düştü! Dilaray'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme

Esenyurt’ta 25 yaşındaki Dilaray Karmaz’ın oturduğu rezidansın 30. katındaki evinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan kız kardeşi ile arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

30. KATTAN AŞAĞI DÜŞTÜ

Esenyurt Zafer Mahallesi'nde bulunan 39 katlı rezidansta önceki gece saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre 30'uncu katta bulunan dairesinde yaşayan Dilaray Karmaz aşağı düşerek hayatını kaybetti.

'SOSYAL MEDYA' TARTIŞMASI

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada olay sırasında aynı evde bulunan Dilaray Karmaz’ın kız kardeşi Lale Begüm Karmaz ile arkadaşı Zeynep İlkay Oyan'ı gözaltına alındı. Yapılan soruşturmada olay öncesi üçlü arasında sosyal medya hesaplarından yapılan canlı yayınlarla ilgili tartışma yaşandığı, ardından Dilaray Karmaz’ın odasına gittiği öğrenildi.

İKİ ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada ifadeleri alınan iki şüphelide olayın bir cinayet olmadığını, Dilaray Karmaz’ın odasında yalnız olduğunu söyledikleri öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır





