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  4. Lüks rezidansta mini etekli hırsız şoku! Bacağındaki dövmeden yakalandı…

Lüks rezidansta mini etekli hırsız şoku! Bacağındaki dövmeden yakalandı…

13.06.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’un Kağıthane ilçesindeki rezidansta yaşanan hırsızlık olayı mini etekli genç kızın bacağındaki dövmeden çözüldü. Daha önceden 22 adet suç kaydı olduğu öğrenilen kadın hırsız Hazar M.’nin İranlı işadamının evinden 500 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 1000 dolar çaldığı öğrenildi.

Lüks rezidansta mini etekli hırsız şoku! Bacağındaki dövmeden yakalandı…

Kağıthane'de bir rezidansa girerek İranlı işadamının evinden 500 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 1000 dolar çalan biri kadın iki hırsız polis tarafından yakalandı. Daha önceden 22 adet suç kaydı bulunan kadın hırsız Hazar M.'nin bacağındaki dövme sayesinde tespit edilerek gözaltına alındığı öğrenildi.

İRANLI İŞADAMININ EVİNDEN 500 BIN LİRALIK ZİYNET EŞYASI ÇALINDI

Kağıthane'de bir rezidansta 3 Haziran'da İran uyruklu işadamı Muhammed H.F. polise başvurarak evinde bulunan 500 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 1000 dolar nakit parasının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.

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Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada hırsızların bina girişinde güvenlik kameralarınca görüntülendiği belirledi.

Görüntülerde iki şüphelinin bina girişine gelerek güvenlik görevlisini oyaladığı bu sırada kadın hırsızın içeri girdiği görüldü. Bir süre sonra eli kolu dolu bir şekilde yeniden görüntüye giren kadın hırsızın binadan çıkarak uzaklaştığı görüldü.

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GÖRÜNTÜLERDEKİ DETAY HIRSIZIN KİMLİĞİNİN BELİRLEMESİNİ SAĞLADI

Polis ekipleri olay sırasında mini etek giyen kadın hırsızın bacağında bir dövme olduğunu tespit etti. Bu bilgi kullanılarak şüphelinin daha önceden de 22 adet suç kaydı bulunan Hazar M.(23) olduğu tespit edildi. Şüpheli kadın hırsız kısa sürede gözaltına alındı. Şüpheliye yardım eden 30 yaşındaki Hünkar A.'da bir süre sonra yakalandı. Hünkar A.'nın da daha önceden 18 suç kaydı olduğu belirlendi.

Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

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Kağıthane
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