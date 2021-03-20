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Lüks villada DJ eşliğindeki korona partisine ceza yağdı

20.03.2021 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Kaş ilçesinde bir grup gencin, sosyal medya üzerinden bir araya gelip lüks villada korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak eğlendiği görüntülere jandarma ekiplerinden ceza yağdı.

Antalya’nın Kaş ilçesinde bir grup gencin, sosyal medya üzerinden bir araya gelip lüks villada korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak eğlendiği görüntülere jandarma ekiplerinden ceza yağdı. Eğlencenin düzenlendiği villa ile villa sahibinin geri kalan 17 villasının kapatılmasıyla sonuçlanan partide eğlendiği tespit edilen 12 kişiye, pandemi kurallarını ihlal etmekten toplam 57 bin 552 lira para cezası uygulandı.
Turizm kenti Antalya, Sağlık Bakanlığının korona virüs haritasında 100 bin kişideki 95,16 oranıyla yüksek riskli iller arasındaki yerini korumaya devam ediyor. Kentte kırmızı gruba geçilmemesi için tedbirler devam ederken, görüntülerin üzerine Antalya-Kaş yazılarak sosyal medyaya yansıyan görüntüler pes dedirtti. Görüntülerde villa olduğu belirlenen kapalı mekanda saatlerin 03:30’u gösterdiği anlarda DJ eşliğinde yapılan eğlencede gençler korona virüs tedbirlerini hiçe saydı. Maske, mesafe kuralının ihlal edildiği görüntülerde gençlerin ellerinde alkol bardakları ile müzik eşliğinde eğlendiği görüldü. Gençlerin hep bir ağızdan şarkılara eşlik ettiği anlar görüntülere yansıdı. Görüntüleri gençlerden bazıları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Partiyi düzenleyen kişinin de sosyal medyadan, “Özel güvenlikli, DJ eşliğinde bay, bayan girişli V.I.P eğlence için dm” yazarak duyuru yaptığı görüldü.

17 villa kapatıldı, partiye katılanlara 57 bin 552 lira ceza kesildi
Görüntülerin yayılmasının ardından harekete geçen jandarma ekipleri, görüntülerin Kaş ilçesi Kalkan Mahallesi’ndeki bir villada düzenlendiğini tespit etti. Villa sahibi E.F.’nin de aralarında bulunduğu 12 kişiyi tespit eden ekipler, birçok pandemi kuralını ihlalden kişilere ceza üstüne ceza yağdırdı. Partiye katılan 12 kişiye, sosyal mesafeyi ihlal etmekten, maske takmamaktan, pandemi döneminde emre aykırı davranışta bulunmaktan toplam 57 bin 552 lira para cezası uygulandı. Ayrıca, eğlencenin düzenlendiği villa ile villaların sahibi E.F.’ye ait 17 villa 1 ay süreyle kapatılırken, kişiler hakkında da suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

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