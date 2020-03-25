Lüksemburg bugünden itibaren ücretsiz toplu taşıma hizmeti veren ilk ülke oldu

Lüksemburg Büyük Dükalığı, 1 Mart Pazar gününden itibaren toplu taşımanın tamamen ücretiz olduğu dünyadaki ilk ülke unvanını aldı.

Pazar gününden itibaren Lüksemburg halkının toplu taşıma araçları için artık bilet almasına gerek kalmayacak. Yolcular, herhangi bir kimlik kartı göstererek ülkedeki tren, tramvay ve otobüslerden ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Ücretsiz toplu taşıma uygulaması, trenlerde birinci mevki seyahat etmek isteyen yolcuları kapsamayacak. Birinci sınıf trenler yine ücretli olacak.

Ücretsiz toplu taşıma uygulaması, sadece 600 bin nüfuslu ülke halkı için değil, her yıl Lüksemburg'u ziyaret eden 1,2 milyon turisti de kapsayacak.

Belçika, Almanya ve Fransa gibi komşu ülkelerden her gün Lüksemburg'a çalışmak için gelen 175 bin kişi de ücretsiz toplu taşıma olanaklarından yararlanabilecek.

Xavier Bettel başkanlığındaki Lüksemburg hükümeti, son yıllarda önemli ölçüde artan nüfus ve motorlu araç sayısının yarattığı sorunları önlemek amcıyla, Ekim 2018'de ücretsiz toplu taşımayı programına almıştı.