Lunaparkta feci kaza: Salıncak yerinden koptu! "Binmeyin" dedikten saniyeler sonra...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki lunaparkta salıncağın kopması sonucu 3 çocuk yaralandı. Öte yandan arkadaşları salıncakta olan bir çocuk, olay anını kayıt altına aldı.

ÇOCUKLARIN BİNDİĞİ SALINCAK KOPTU

Konyaaltı Caddesi, Atatürk Parkı'ndaki lunaparkta 'minimaks' denilen salıncak, çocukların binmesinden kısa bir süre platformdan çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine lunaparka sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

3 ÇOCUK YARALANDI

Henüz belirlenemeyen bir nedenle yerinden kopan salıncaktaki 3 çocuk itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların çalışması sonucu çıkarıldı.

Yaralı olduğu tespit edilen 3 çocuk ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Çocukların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"ÇOK KORKUTUCU, TİTREDİM"

Öte yandan arkadaşları salıncakta olan bir çocuk, olay anını kayıt altına aldı. Görüntülerde, çocuğun "Buna bindiler, az önce ben de bindim, şimdi başlıyorlar. Çok korkutucu, titredim. Kafamıza gelmesin. Çok korkutucu, sakın binmeyin buna. Buna binmeyin, aşırı korkutucu, kesin binmeyin" dediği ve sonrasında eğlence aletinin platformdan çıktığı anlar yer alıyor. (İHA-AA)

