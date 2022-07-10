Lunaparkta korkunç olay! Gondoldan düşerek hayatını kaybetti

Malatya'daki Orduzu Pınarbaşı mesire alanındaki lunaparka giden Ahmet Kaya ile arkadaşları, gondola bindi. Gondol hareket ettikten kısa süre sonra Ahmet Kaya’nın taktığı güvenlik kemeri açıldı. Kaya, gondoldan düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Ahmet Kaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

(DHA)

