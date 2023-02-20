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Lütfü Savaş istifa mı etti? İddialar bir anda gündem oldu, açıklama geldi

20.02.2023 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremin en çok yıkıma neden olduğu şehirlerin başında gelen ve neredeyse her iki evden birinin yıkıldığı Hatay'da Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş’ın istifa ettiği yönündeki iddialar gündem oldu. Çıkan haberlerin ardından ise Savaş'tan açıklama geldi.

Lütfü Savaş istifa mı etti? İddialar bir anda gündem oldu, açıklama geldi

Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin en çok yıkıma neden olan kentlerden olan Hatay'da 'istifa' iddiaları bir anda gündem oldu. Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş’ın sosyal medyada Cumhuriyet Halk Partisi ve belediye başkanlığından istifa ettiği yönündeki haberlerin ardından Savaş'tan açıklama geldi.

LÜTFÜ SAVAŞ'TAN 'İSTİFA' AÇIKLAMASI

Cumhuriyet Halk Partisi ve belediye başkanlığından istifa etmediğini dile getiren Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Lütfü Savaş, ”Şu anda Hatay yeryüzünde görülebilecek en büyük depremi yaşadı. Biz bu depremde hemşehrilerimizle birlikte devletimizle birlikte belediyelerimizle, sivil toplum örgütleriyle birlikte var gücümüzle bu depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. İnsanların hayatlarını kurtarmaya çalışıyoruz. Kış şartlarından etkilenmemeleri için uğraşıyoruz. Yaralılarımızı hastanelerde tedavi ediyoruz. Bir yandan da Hatay’ı ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz. Bunları yaparken biz hayatın gerçekleriyle uğraşırken kendi sanal dünyasında hezeyanlarıyla uğraşan insanları gerçekten de hezeyanlarını anlamak mümkün değil” dedi.

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“HEZEYAN SAHİPLERİNİ KINIYORUM”

Başkan Savaş, ”Bunlar dışarıda içeride Türkiye Cumhuriyeti Devletine düşman kim, hangi kuruluş hangi ülke varsa onlarla iş birliği yapan bu hezeyan sahiplerini gerçekle gerçekten kınıyorum. Çünkü biz burada dünyadaki en büyük depremle uğraşırken görevimizin başında insanlarımızın yaralarını sarmaya devam ederken kendi sanal ortamlarında ülkeyle ilgili yıkıcı işler yapıyorlar. Bizim görevle ilgili aşkımızın daha farkında değiller” diye konuştu.

“BU SERHAT ŞEHRİNDE EN SON GİDECEK İNSAN BENİM”

Hatay’ın 40 asırlık Türk yurdu ve Türkiye Cumhuriyeti Devletine Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Tayfur Sökmen’in son emaneti olduğu dile getiren Başkan Savaş, ”Bu serhat şehrinde en son gidecek insan benim. Devletimizle, milletimizle, bütün belediyelerimizle, kuruluşlarımızla birlikte burayı ayağa kaldırmadan ne görevimizden ayrılırız ne de Hatay’ı terk ederiz. Hatay bizimdir bizim kalacak” ifadelerine yer verdi.

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“PARTİMDEN DE, GENEL BAŞKANIMDAN DA MEMNUNUM”

Cumhuriyet Halk Partisinden memnun olduğunu ve ayrılmadığını söyleyen Başkan Savaş, ”Sayın genel başkanımdan da yetkili kurullarımdan memnunum. El birliğiyle partimizin, sayın genel başkanımız başta olmak üzere bütün yetkili kurulları, milletvekilleri bizimle tek vücut oldu. Birlikte yaralarımızı sarıyoruz o nedenle onlarla da gurur duyuyorum. Hep birlikte Hatay’ı tekrar ayağı kaldıracağız” şeklinde konuştu.

(İHA)

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