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  4. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş kentteki acı bilançoyu duyurdu! '21 bin kişi hayatını kaybetti'

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş kentteki acı bilançoyu duyurdu! '21 bin kişi hayatını kaybetti'

19.02.2023 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'taki depremler 11 ili etkiledi. Depremlerin en çok etkilediği iller arasında bulunan Hatay'da son durumu Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş açıkladı. 21 bin kişinin hayatını kaybettiğini, 24 bin kişinin yaralandığını belirten Savaş, "Çok mahalle yok oldu. Antakya'da en az yüzde 80 evin yıkılması lazım" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş kentteki acı bilançoyu duyurdu! '21 bin kişi hayatını kaybetti'

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ili etkiledi. Binaların yıkılmasına ve can kayıplarının yaşanmasına yol açan depremler Türkiye'yi yasa boğdu. Depremden ağır bir şekilde etkilenen Hatay'da son durumu Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş açıkladı.

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Katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Savaş, şu ana kadar 21 bin kişinin hayatını kaybettiğini, 24 bin kişinin yaralandığını açıkladı. Açıklamasının devamında Savaş, "Çok mahalle yok oldu. Antakya'da en az yüzde 80 evin yıkılması lazım. Şu an 3 bin 100 binamız yerle bir olmuş durumda" dedi.

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Savaş açıklamasında şunları ifade etti:

"BÜYÜK YIKIMLAR YAPMAMIZ LAZIM"

"Hatay'da çok insanımızı kaybettik. 21 bin kişi, hayatını kaybetti, 24 bin kişi ise yaralandı. Çok mahalle yok oldu. Antakya'da en az yüzde 80 evin yıkılması lazım. Şu an 3 bin 100 binamız yerle bir olmuş durumda. Onun dışında 10 bin civarında ağır ve orta hasar görmüş binamız var. Bunlar bundan sonra oluşabilecek bir depreme dayanamazlar. Özellikle Antakya, Defne, Samandağı ve Kırıkhan'ın bir kısmı, İskenderun ve Arsuz'da büyük yıkımlar yapmamız lazım.

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"BİZE DAHA ÇOK ÇADIR LAZIM"

Deprem sonrası bölgeye çok şey geldi. Biz bundan sonra daha seçici gelmesini istiyoruz. Burada bir ay daha soğuk olur. Çadıra ihtiyacımız var. Konteyner olur ama onu kurana kadar bir ay geçer. Bir tane konteyner alacağımıza 10-15 tane çadır koyabiliriz. Bize daha çok çadır lazım, kırsal kesimde vatandaşlarımız halen evlerine giremiyor. Bize çadır, ısıtıcı, seyyar banyo ve tuvalet, kadın hijyen seti, çocuk bezi ve maması... Gıdayı da bırakmamak lazım. Özellikle kuru gıda lazım ki buraya gelen aş evlerinin malzememiz bitti deyip gitmemesi için."

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deprem Lütfü Savaş Hatay Kahramanmaraş

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