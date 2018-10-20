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"Luzia"nın parçaları Brezilya Ulusal Müzesinin yıkıntılarında bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 00:08 | Son Güncelleme

Yeni Dünya'daki insana ait en eski iz olan 12 bin yıllık kadın iskeleti "Luzia"nın parçaları Brezilya Ulusal Müzesinin yıkıntıları arasından çıkarıldı

RIO DE JANEIRO (AA) - Güney Amerika ülkesi Brezilya'da Amerika'nın en eski insan fosili buluntusu olan kadın iskeletinin parçalarının 2 Eylül'de çıkan yangında tahrip olan Ulusal Müzenin yıkıntılarından çıkarıldığı bildirildi.

Müze Müdürü Alexander Kellner, yaptığı açıklamada, "Luzia" adı verilen 12 bin yıllık kadın iskeletinin parçalarının yıkıntılar arasında bulunduğunu belirtti.

Kellner toplanan parçalarla iskeletin yüzde 80 oranında restore edildiğini ifade etti.

Ulusal Müze'nin en eşsiz parçalarından biri sayılan ve Amerika'daki en eski insan izi olan fosil, 1975 yılında Minas Gerais eyaletine bağlı Belo Horizonte şehri yakınlarında bulundu.

20 milyon parça eserle, Latin Amerika'nın en büyük koleksiyonuna sahip olan Brezilya Ulusal Müzesi 2 Eylül'de çıkan yangında ağır tahribata uğramış, eselerin büyük bölümü hasar gördü.

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Anahtar Kelimeler:
"Luzia" Amerika brezilya fosil ulusal müze

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