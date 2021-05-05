HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. "Mor iPhone 12" Türkiye'de satışa çıktı!

"Mor iPhone 12" Türkiye'de satışa çıktı!

05.05.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 12 ve iPhone 12 Mini'nin mor renk seçeneği Türkiye'de satışa sunuldu. Apple'ın Spring Loaded etkinliğinde görücüye çıkardığı mor iPhone 12'nin özellikleri, standart modeller ile aynı.

"Mor iPhone 12" Türkiye'de satışa çıktı!

iPhone 12'nin renk seçenekleri arasında beyaz, siyah, mavi, yeşil, ve (PRODUCT) RED var. Ancak geçtiğimiz hafta düzenlenen Spring Loaded etkinliği ile bu renk seçeneklerinin arasına mor iPhone 12 de eklendi. Apple, yeni M1 çipli iMac'in, M1 çipli iPad Pro'nun, yeni nesil Apple TV 4K'nın ve AirTag'in tanıtıldığı etkinlikte iPhone 12 ve iPhone 12 mini modellerinin yeni mor renk seçeneğini de duyurdu. İşte mor iPhone 12 seçeneği, artık Türkiye'de de elde edilebilir hale geldi.

MOR iPHONE 12 TÜRKİYE'DE

Apple Türkiye, iPhone 12 ve iPhone 12 mini için mor renk seçeneğini satışa sundu. Halihazırda tüketiciler, Apple'ın Türkiye'deki onlime mağazasına giderek mor iPhone 12 veya mor iPhone 12 mini siparişi verebiliyorlar. Bu noktada Apple'ın biz haberimizi hazırlarken 1 iş günü gönderim süresi sunduğunu belirtelim.

iPhone 12 mor renk seçeneği

iPhone 13 Pro Max'in tasarımı göründü! Neler değişiyor?iPhone 13 Pro Max'in tasarımı göründü! Neler değişiyor?

FARK VAR MI, FİYATLAR NASIL?

Mor iPhone 12 seçeneğinin, normal iPhone 12 modellerinden donanımsal olarak herhangi bir farkı bulunmuyor. Yani modeller, kasa rengi dışında birbirinin aynısı. Apple mor iPhone 12 için ekstra bir ücret de talep etmiyor. Apple iPhone 12 mini'yi 9.999 TL'lik başlangıç fiyatı ile, iPhone 12'yi ise 10.999 TL'lik başlangıç fiyatı ile satıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Beklenmedik gelişme!Beklenmedik gelişme!
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TCMB yıl sonu beklenti anketini açıkladı

TCMB yıl sonu beklenti anketini açıkladı

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge! İzinli sayılacaklar

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge! İzinli sayılacaklar

Ali Kırca yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı

Ali Kırca yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı

Kadın polise ahlaksız teklifte bulunmuştu! Yine ortalığı karıştırdı

Kadın polise ahlaksız teklifte bulunmuştu! Yine ortalığı karıştırdı

Ekrem İmamoğlu'ndan gönderme: Bak elin arkada geziyorsun

Ekrem İmamoğlu'ndan gönderme: Bak elin arkada geziyorsun

iPhone 13 Pro Max'in tasarımı göründü! Neler değişiyor?

iPhone 13 Pro Max'in tasarımı göründü! Neler değişiyor?

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın

Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İmzalar atıldı! İmamoğlu 'müjde' olarak duyurdu

İmzalar atıldı! İmamoğlu 'müjde' olarak duyurdu

Kadın polise ahlaksız teklif! Gözaltına alındı

Kadın polise ahlaksız teklif! Gözaltına alındı

Ceza yazan polisin plakasını alan kişinin kimliği şoke etti!

Ceza yazan polisin plakasını alan kişinin kimliği şoke etti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.