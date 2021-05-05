"Mor iPhone 12" Türkiye'de satışa çıktı!

iPhone 12'nin renk seçenekleri arasında beyaz, siyah, mavi, yeşil, ve (PRODUCT) RED var. Ancak geçtiğimiz hafta düzenlenen Spring Loaded etkinliği ile bu renk seçeneklerinin arasına mor iPhone 12 de eklendi. Apple, yeni M1 çipli iMac'in, M1 çipli iPad Pro'nun, yeni nesil Apple TV 4K'nın ve AirTag'in tanıtıldığı etkinlikte iPhone 12 ve iPhone 12 mini modellerinin yeni mor renk seçeneğini de duyurdu. İşte mor iPhone 12 seçeneği, artık Türkiye'de de elde edilebilir hale geldi.

MOR iPHONE 12 TÜRKİYE'DE

Apple Türkiye, iPhone 12 ve iPhone 12 mini için mor renk seçeneğini satışa sundu. Halihazırda tüketiciler, Apple'ın Türkiye'deki onlime mağazasına giderek mor iPhone 12 veya mor iPhone 12 mini siparişi verebiliyorlar. Bu noktada Apple'ın biz haberimizi hazırlarken 1 iş günü gönderim süresi sunduğunu belirtelim.

FARK VAR MI, FİYATLAR NASIL?

Mor iPhone 12 seçeneğinin, normal iPhone 12 modellerinden donanımsal olarak herhangi bir farkı bulunmuyor. Yani modeller, kasa rengi dışında birbirinin aynısı. Apple mor iPhone 12 için ekstra bir ücret de talep etmiyor. Apple iPhone 12 mini'yi 9.999 TL'lik başlangıç fiyatı ile, iPhone 12'yi ise 10.999 TL'lik başlangıç fiyatı ile satıyor.

