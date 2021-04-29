M1'li iPad Pro ve daha fazlası: Apple'ın yeni ürünleri için çıkış tarihi verdiler!

Apple yeni iMac, M1 çipli iPad Pro ve yeni nesil Apple TV 4K'yi geçtiğimiz hafta düzenlenen 'Spring Loaded' etkinliğinde tanıtmıştı. Şirket, bu ürünlerin 30 Nisan günü ön siparişe açılacağını duyururken, aynı zamanda ürünlerin mayıs ayının ikinci yarısında gönderileceğini söylemişti. Fakat merak edilen konu şuydu: Ürünler ne zaman piyasaya sürülecek ve mağazalardan satın alınabilecekti? İşte bu konuda birden fazla kaynağın ağzından çıkan bir tarih var.

APPLE DUYURMADAN İŞARET ETTİLER

Apple hakkında yaptığı sızıntılarla tanınan Jon Prosser ve daha birçok kaynak, Apple'ın 21 Mayıs'ta yeni iMac, M1'li iPad Pro ve yeni nesil Apple TV 4K'yi piyasaya süreceğini düşünüyor. Üstelik Apple tarafından yayınlanan bir basın bülteninde de bu tarih kanıtlanmış gibi görünüyor.

KAYNAK KODUNDA DA ORTAYA ÇIKTI

Bugün İngiltere'de yayınlanan ve tüketicilere yarınki ön siparişleri hatırlatan bir Apple basın bülteninin kaynak kodunda yanlışlıkla 21 Mayıs tarihi bilgisinin yer aldığı söyleniyor. 21 Mayıs tarihi doğru çıksa bile, Apple Türkiye yeni ürünlerin Türkiye'deki satış tarihini daha da öteyebilir. Fakat beklentiler, 21 Mayıs günü ürünlerin Türkiye'de de satışa sunulmasından yana.

