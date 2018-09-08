Mac Miller kimdir? Mac Miller'in ölüm sebebi nedir?

Mac Miller, ünlü Amerikalı hip hop şarkıcısı evinde ölü bulundu. ABD'li ünlü rapçi Mac Miller'ın, California eyaletine bağlı Los Angeles kentindeki evinde ölü bulunduğu belirtildi. Gelen son dakika haberlere göre 26 yaşındaki Miller'in aşırı doz uyuşturucudan hayatını kaybettiği bildirildi. Mac Miller, mayıs ayında da uyuşturucunun etkisi altında araba kullanırken yakalanmış ve gözaltına alınmıştı. Peki Mac Miller kimdir?
Malcolm James McCormick, sahne adı ile Mac Miller, 19 Ocak 1992 tarihinde doğdu. Pittsburgh, Pensilvanya çıkışlı Mac Miller, Larry Fisherman mahlası ile prodüktör olarak da çalışmalar yapmaktadır. Aynı zamanda Delusional Thomas ve Larry Lovestein & The Velvet Revival isimlerini de kullanmaktadır.
Mac Miller, 2010 yılı başlarında Pittsburgh temelli bağımsız plak şirketi Rostrum Records ile sözleşme yaptı. İlk stüdyo albümü Blue Slide Park, Kasım 2011'de piyasaya çıktı. Albüm, Amerikan Billboard 200 listesinde bir numaraya yükselerek, Tha Dogg Pound'un 1995 çıkışlı Dogg Food albümünden bu yana ABD'de liste başı olan ilk bağımsız albüm oldu. Mac Miller'ın ikinci stüdyo albümü Watching Movies with the Sound Off, Haziran 2013'te dinleyiciyle buluştu.
Albümleri
Blue Slide Park (2011)
Watching Movies with the Sound Off (2013)
GO:OD AM (2015)
The Divine Feminine (2016)
EP'leri
On and On and Beyond (2011)
You (Larry Lovestein & The Velvet Revival) (2012)
But My Mackin' Ain't Easy (2007)
The Jukebox: Prelude to Class Clown (2009)
The High Life (2009)
K.I.D.S (2010)
Best Day Ever (2011)
I Love Life, Thank You (2011)
Macadelic (2012)
Run-On Sentences: Vol. 1 (2013)
Stolen Youth (Vince Staples ile) (2013)
Delusional Thomas (2013)
Faces (2014)
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Dünyaca ünlü rapçi Mac Miller evinde ölü bulundu
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