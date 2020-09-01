Macaristan 1 Eylül'den itibaren tüm sınırlarını kapatıyor

Covid-19 salgınında sayıların yeniden artması sebebiyle Macaristan yeni önlemler alıyor. Ülke, bugünden itibaren tüm sınırlarını kapatma kararı aldı. Bugünden itibaren Macaristan vatandaşı olmayanların Macaristan'a girmelerine, geldikleri ülke fark etmeksizin izin verilmeyecek. Ancak çok özel durumlarda istisna yapılabilecek.

Bu tarihten itibaren Macaristan vatandaşları da dünyanın hangi bölgesinden gelirlerse gelsin ya iki negatif test sonucunu resmi makamlara göstermek ya da 2 hafta karantina altında kalmak zorundalar.

Hükümetin başbakanlık işlerinden sorumlu Devlet Bakanı Gergely Gulyas tarafından yapılan açıklamalar, bu sert önlemlerin nasıl uygulanacağını da içeriyor.

Sınırların kapatılması ne anlama geliyor?

Avrupa Birliği üyesi bir ülke, Schengen sınırlarını, AB üyesi diğer ülkeler vatandaşları da dahil olmak üzere tüm yabancılara kapatabilir mi?

Evet, görünen o ki; Macar hükümetinin aldığı karar bu anlama geliyor: Gergely Gulyas tarafından açıklanan kısıtlama programına göre 1 Eylül tarihinden itibaren Macaristan'a yabancı ülke vatandaşlarının girişi yasak.