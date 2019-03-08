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Macaristan Başbakanı, Fidesz’in EPP’den ayrılabileceğini söyledi

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.03.2019 13:27 | Son Güncelleme

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, iktidardaki milliyetçi Fidesz Partisi’nin, Avrupa Halk Partisi Birliği (EPP) Grubundan çıkabileceğini söyledi.Macaristan Başbakanı Viktor Orban, bir radyo programında yaptığı konuşmada, hükümetin Brüksel karşıtı medya kampanyası nedeniyle Fidesz Partisi’nin Avrupa Halk Partisi Birliği (EPP) Grubundan çıkabileceğini söyledi.Avrupa Halk Partisi Birliği (EPP) Grubu Lideri Manfred Weber, dün Fidesz’den Mayıs ayında yapılacak olan Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde yaptığı kampanyanın bir parçası olan Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’a saldıran reklam panoları indirmesini istemişti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, iktidardaki milliyetçi Fidesz Partisi’nin, Avrupa Halk Partisi Birliği (EPP) Grubundan çıkabileceğini söyledi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, bir radyo programında yaptığı konuşmada, hükümetin Brüksel karşıtı medya kampanyası nedeniyle Fidesz Partisi’nin Avrupa Halk Partisi Birliği (EPP) Grubundan çıkabileceğini söyledi.
Avrupa Halk Partisi Birliği (EPP) Grubu Lideri Manfred Weber, dün Fidesz’den Mayıs ayında yapılacak olan Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde yaptığı kampanyanın bir parçası olan Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’a saldıran reklam panoları indirmesini istemişti. Orban’ın Özel Kalemi Gergely Gulyas yaptığı açıklamada posterlerin Orban’ın doğum oranını arttırma planlarını anlatan ve Fidesz’in EPP’de kalmak istediğini belirten başka posterlerle değiştirileceğini söyledi.
Orban, EPP’yi göçmenlik karşıtı bir platforma doğru döndürerek hala orada reform yapmayı tercih edeceğini ancak, Fidetsz’in EPP’yi bırakma olasılığı fazla olduğunu söyledi. Orban, "Bu konudaki görüşmeler Fdetsz’in kendisini EPP’nin dışında bulmasıyla sonuçlanabilir. Eğer yeni bir şey başlatmamız gerekirse görüşmelerde bulunulacak ilk yer Polonya olacak" dedi. Orban, Polonya’nın iktidardaki Yasa ve Adalet (PiS) partisinin EPP’ye üye olmadığını belirtti.
Orban, dün hem Juncker hem de Weber ile konuştuğunu ve Pazar günü büyük bir bölgesel müttefiki olan Polonya’yı ziyaret etmeyi planladığını, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki’nin de 15 Mart’ta Budapeşte’ye gelebileceğini söyledi.

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