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Macaristan-Sırbistan sınırında düzensiz göçmen hareketliliği arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 20:14 | Son Güncelleme

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas: - "Düzensiz göçmenler, Macaristan'a girebilmek için yeni yollar deniyor. Polis sınırdaki iki noktada tünel ortaya çıkardı" - "Birisi Csongrad bölgesindeki Asotthalom'da 34, diğeri ise Bacs-Kiskun bölgesindeki Csikera'da 21,7 metre uzunluğunda"

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, düzensiz göçmenlerin Sırbistan'dan Macaristan'a girebilmek için sınırda kazdıkları 2 tünelin ortaya çıkarıldığını açıkladı.

Gulyas, düzenlediği basın toplantısında, son dönemde Sırp-Macar sınırında düzensiz göçmen hareketlerinde ciddi artış görüldüğünü söyledi.

Macaristan'ın düzensiz göçle mücadele etmeye devam ettiğini belirten Gulyas, bu yıl düzensiz göçmenlerin 11 bin 808 defa Macaristan-Sırbistan sınırındaki dikenli telleri aşarak Macaristan'a girmeye çalıştığını dile getirdi.

Gulyas, düzensiz göçmenlerin Macaristan'a girebilmek için yeni teknikler geliştirdiğine dikkati çekerek, "Düzensiz göçmenler, Macaristan'a girebilmek için yeni yollar deniyor. Polis (Macaristan-Sırbistan), sınırdaki iki noktada tünel ortaya çıkardı. Birisi Csongrad bölgesindeki Asotthalom'da 34 metre, diğeri ise Bacs-Kiskun bölgesindeki Csikera'da 21,7 metre uzunluğunda." ifadesini kullandı.

Sınır koruma kuvvetlerinin söz konusu tünelleri kapattığını da vurgulayan Gulyas, düzensiz göçmenlerin Macaristan'a girişlerinin her alanda engellendiğini söyledi.

- Macaristan'ın düzensiz göçmenlere karşı aldığı önlemler

Macaristan, düzensiz göçmenlere karşı alınan önlemler kapsamında Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı.

Macaristan, düzensiz göçmen akınını durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

Parlamentoda kabul edilen yasayla aralarında çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlerin, iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulacak kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan düzensiz göçmenlerin de tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.

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