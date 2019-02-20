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Macaristan ve AB arasında "kampanya" krizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 02:31 | Son Güncelleme

Avrupa Halk Partisi Başkanı Joseph Daul: - "Macaristan'ın gerçek bir Hristiyan demokrat ve iyi bir Avrupalı yönetici olan Başkan Juncker'e yönelik saldırılarını ve temelsiz komplo teorilerini kesin bir şekilde kınıyorum"

BUDAPEŞTE (AA) - Avrupa Halk Partisi (EPP) Başkanı Joseph Daul, Macaristan hükümetinin, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile iş adamı George Soros'un fotoğrafını kullanarak başlattığı göçmen karşıtı kampanyaya tepki gösterdi.

EPP lideri Daul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Macar hükümetinin başlattığı kampanyayı ''yalan, yanlış yönlendirici ve asılsız iddialar'' olarak niteleyip sert şekilde eleştirdi.

Juncker'in AB'nin dayanışması ve kalkınması için mücadele ettiğini ve bu mücadeleden hem AB'nin hem de Macaristan'ın karlı çıktığını belirten Daul, ''Macaristan'ın gerçek bir Hristiyan demokrat ve iyi bir Avrupalı yönetici olan Başkan Juncker'e yönelik saldırılarını ve temelsiz komplo teorilerini kesin bir şekilde kınıyorum.'' ifadelerini kullandı.

Daul mesajında ayrıca Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a hitaben, AB'deki tüm kararların Macar milletvekillerinin de yer aldığı AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosunda (AP) alındığını hatırlattı.

- ''Fidesz'in EPP'de yeri yok''

Konuyla ilgili açıklama yapan Juncker ise Macaristan hükümetinin başlattığını kampanya hakkında, ''Yalanlara karşı yapılabilecek fazla bir şey yok.'' değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Orban'ı Fransız aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen'e benzeten Juncker, Macaristan hükümet partisi Macar Yurttaş Birliğinin (Fidesz) EPP'de yeri olmadığını ve EPP'nin AB Komisyonu Başkan Adayı Manfred Weber'in bu konuyla ilgileneceğini düşündüğünü söyledi.

Macar hükümeti, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Brüksel'in "göçü teşvik edici planları" hakkında Macar hükümetinin bilgilendirme kampanyası başlattığını duyurarak, Juncker ve Soros'un fotoğraflarının yer aldığı bir kampanya afişi kullanmaya başlamıştı.

Afişte, ''Brüksel'in neye hazırlandığını bilmeye sizin de hakkınız var. (Göçmenler için) Zorunlu iskan politikasını uygulamak istiyorlar. Üye ülkelerin sınır savunma hakkını zayıflatmak istiyorlar. Göçmen vizesiyle göçü kolaylaştırmak istiyorlar.'' ifadeleri yer almıştı.

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