BUDAPEŞTE (AA) - Avrupa Halk Partisi (EPP) Başkanı Joseph Daul, Macaristan hükümetinin, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile iş adamı George Soros'un fotoğrafını kullanarak başlattığı göçmen karşıtı kampanyaya tepki gösterdi.

EPP lideri Daul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Macar hükümetinin başlattığı kampanyayı ''yalan, yanlış yönlendirici ve asılsız iddialar'' olarak niteleyip sert şekilde eleştirdi.

Juncker'in AB'nin dayanışması ve kalkınması için mücadele ettiğini ve bu mücadeleden hem AB'nin hem de Macaristan'ın karlı çıktığını belirten Daul, ''Macaristan'ın gerçek bir Hristiyan demokrat ve iyi bir Avrupalı yönetici olan Başkan Juncker'e yönelik saldırılarını ve temelsiz komplo teorilerini kesin bir şekilde kınıyorum.'' ifadelerini kullandı.

Daul mesajında ayrıca Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a hitaben, AB'deki tüm kararların Macar milletvekillerinin de yer aldığı AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosunda (AP) alındığını hatırlattı.

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