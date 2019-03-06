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Macaristan ve EPP arasındaki kriz

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 23:43 | Son Güncelleme

Macaristan hükümet partisi Fidesz, AP'deki Avrupa Halk Partisine (EPP) karşı geri adım atmayacak

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'da iktidar partisi Macar Yurttaş Birliği (Fidesz), Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) Avrupa Halk Partisi (EPP) grubundan atılma tehditlerine tepki göstererek, geri adım atmayacaklarını açıkladı.

Fidesz Sözcüsü Balazs Hidveghi, gazetecilere yaptığı açıklamada, EPP'nin AB Komisyonu Başkan adayı Manfred Weber'in, Fidesz'in EPP üyeliğinin iptal edilmemesi için şart koşmasına tepki gösterdi.

Partisi için Hristiyan değerlerin korunması ve göçün durdurulmasının parti disiplininden daha değerli olduğunu ve bu konuda geri adım atmayacaklarını belirten Hidveghi, ''Avrupa Halk Partisi ve Fidesz arasındaki tartışma göç konusunda ve bu konuda Fidesz geri adım atmayacak.'' dedi.

Hidveghi, Macaristan'daki tüm eğitim kurumlarının kanunlara uyması gerektiğini belirterek, ''Soros'un ağı kendi çıkarları için her şeyi harekete geçiriyor." diye konuştu.

EPP'nin AB Komisyonu Başkan adayı Manfred Weber, Fidesz'in EPP üyeliğinin, "Macar hükümetinin Brüksel karşıtı kampanyalara son vermesi, EPP partisi üyelerden özür dilemesi ve Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'un finanse ettiği Macaristan'daki Orta Avrupa Üniversitesi'nin (CEU) kapatılmaması" şartlarına bağlı olduğunu açıklamıştı.

- Macaristan ve AB arasında "kampanya" krizi

Macaristan hükümetinin, 19 Şubat'ta, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile iş adamı George Soros'un fotoğrafını kullanarak başlattığı göçmen karşıtı kampanya büyük tepkilere neden olmuş ve Fidesz'in Avrupa değerlerine uymaması dolayısıyla EPP'den atılması çağrısı yapılmıştı.

EPP Başkanı Joseph Daul, Macar hükümetinin başlattığı kampanyayı ''yalan, yanlış, yönlendirici ve asılsız iddialar'' olarak niteleyip sert şekilde eleştirmişti.

Juncker ise Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı Fransız aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen'e benzetmiş, Fidesz'in EPP'de yeri olmadığını ve Weber'in bu konuyla ilgileneceğini düşündüğünü söylemişti.

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AB Komisyonu Başkan adayı Manfred Weber Fidesz Sözcüsü Balazs Hidveghi Macaristan

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