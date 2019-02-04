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Macaristan'da çamur dolu setin yıkılmasına ilişkin karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 21:32 | Son Güncelleme

10 kişinin ölümüne, 200'den fazla kişinin yaralanmasına neden olan olayla ilgili 8 sanık hapis cezasına çarptırıldı

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'da 2010 yılında 10 kişinin ölümüne, 200'den fazla kişinin yaralanmasına neden olan kızıl çamurla dolu setin yıkılması ile ilgili 8 sanık hapse mahkum edildi.

Macaristan'ın Ajka kentindeki bir fabrikada kızıl çamurla dolu setin yıkılması ile ilgili dava karara bağlandı.

Mahkeme, ''atık yönetmeliğini ihlal etmek'' ve ''ihmalkarlık sebebiyle kamuyu tehlikeye atmak'' suçlarından fabrikanın eski genel müdürünü 2 yıl 6 ay, eski teknik genel müdür yardımcısını ise 2 yıl hapse çarptırdı.

1'er yıl hapis cezasına mahkum edilen 6 sanığın cezaları ertelendi, bir sanık ise para cezasına çarptırıldı. Mahkeme 5 kişinin beraatini kararlaştırdı.

Macaristan'ın Ajka kentindeki bir fabrikada 4 Ekim 2010'da 700 bin metreküp kızıl çamurla dolu setin yıkılması sonucu Kolontor, Devecser ve Somlovasarhely bölgeleri çamur seli altında kalmış, felaket sonucu 10 kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı. Bölgedeki yüzlerce ev ise zarar görmüştü.

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dava kızıl çamurla dolu setin yıkılması Macaristan

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