BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'daki Osmanlı eserleri arasında yer alan Gül Baba Türbesi, "Dünya Saati" etkinliği kapsamında ışıklarını kapattı.

Gül Baba Türbesi Vakfından yapılan açıklamada, Gül Baba Sergi ve Kültür Merkezi'nin, Doğal Hayatı Koruma Vakfının (WWF), iklim değişikliği ve çevre sorunlarına dikkati çekmek için düzenlediği Dünya Saati etkinliği çerçevesinde ışıklarını 1 saat süreyle kapatma kararı aldığı bildirildi.

Gül Baba Sergi ve Kültür Merkezi'nin çevre koruma konusuna her zaman büyük önem verdiğine işaret edilen açıklamada, bu kapsamda türbe içinde faaliyet gösteren kafede geri dönüşümlü bardakların kullanıldığı ve atıkların ise ayrıştırılarak istiflendiği belirtildi.

Gül Baba Türbesi'nin Budapeşte'nin en popüler turistik ve kültür merkezlerinden birisi olduğuna işaret edilen açıklamada, Gül Baba'nın da yaşadığı dönemde Budapeşte'nin yeşillendirilmesi için mücadele ettiğini ve efsaneye göre Budapeşte'nin bir bölümüne güller ektiği kaydedildi.

WWF tarafından 2007 yılında başlatılan ve her yıl düzenlenen etkinlikte, dünyanın büyük şehirlerindeki önemli anıtların, yapıların ve binaların ışıkları bir saatliğine kapatılıyor.