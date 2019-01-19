HABER

Macaristan'da hapis cezasına çarptırılan Suriyeli serbest

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 23:44 | Son Güncelleme

Ülkede 4 yıl önce gözaltına alınıp terör suçundan hapis cezasına çarptırılan Suriyeli Ahmed H, serbest bırakıldı

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan-Sırbistan sınır kapısında polis ile düzensiz göçmenler arasında 4 yıl önce çıkan arbedede gözaltına alınarak terör suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Suriyeli Ahmed H. serbest bırakıldı.

Ahmed H'nin savunmasını üstlenen Barandy Tarsai Avukatlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre 30 Kasım 2016'da 10 yıl hapse mahkum edilen, kararın bir üst mahkeme tarafından bozulmasıyla tekrar yargılanıp 7 yıl hapis cezasına çarptırılan ve cezası bir üst mahkemede 5 yıla düşürülen Ahmed H, bugün serbest bırakıldı.

Ahmed H'nin, yabancılar şubesinde işlemlerinin bitirilmesini beklediği ve prosedürlerin tamamlanmasının ardından ülkeden ayrılacağı belirtildi.

- Olayın geçmişi

Macaristan ile Sırbistan arasındaki Röszke-Horgos Sınır Kapısı'nda 16 Eylül 2015'te, Macaristan'ın açması için yüzlerce düzensiz göçmen kapıyı zorlamış, bunun üzerine Macar polisiyle sığınmacılar arasında arbede çıkmıştı.

Macar polisinin tazyikli su ve biber gazıyla müdahalesi üzerine düzensiz göçmenler de polise tahta parçaları, taş ve şişelerle karşılık vermişti.

Davanın 2016'da görülen duruşmasında sanığın, polisleri, sınır kapısının 2 saat içinde açılmaması halinde kurulan kordonu yıkmakla tehdit ettiği, sınırda toplanan kalabalığa megafonla seslendiği, 3 kez polislere bazı cisimler attığı ve yasa dışı şekilde Macaristan'a girdiği iddia edilmişti.

Ahmed H. ise aile fertlerini güvenli ve meşru yollardan götürmek istediğini, bunda başarılı olamayınca Macaristan sınırına geldiğini, sınır kapısındaki arbedede yer almadığını, sadece aile üyelerine yardım etmeye çalıştığını, terörist olmadığını ve Macar kanunlarını hiçbir zaman ihlal etmek istemediğini söylemişti.

"Arbedede yer alarak sınırı yasa dışı ihlal etmek ve organize terör eylemi gerçekleştirmek" suçlarından 20 Eylül 2018'de 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Ahmet H'nin, bunun yanı sıra 10 yıl süreyle Macaristan'a girişi de yasaklanmıştı.

Mahkemeden 11 Ocak'ta yapılan açıklamada, 5 yıllık hapis cezasının 3'te 2'lik kısmını dolduran Suriyeli Ahmed H'nin şartlı olarak 19 Ocak'ta tahliye edileceği ve ardından sınır dışı edileceği bildirilmişti.

Avrupa Birliği ve ABD'den, Ahmed H'nin terör suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılmasına tepki gelmişti.

PARTNERSeda Sayan affetmedi! İmajım sarsıldı savcı bey!Seda Sayan affetmedi! İmajım sarsıldı savcı bey!
Bursalı 71 yaşındaki Esender, ziyaretine gelen Başkan Aktaş'a gitarıyla şarkı söylediBursalı 71 yaşındaki Esender, ziyaretine gelen Başkan Aktaş'a gitarıyla şarkı söyledi
Aziz Kocaoğlu'ndan CHP yönetimine mektupAziz Kocaoğlu'ndan CHP yönetimine mektup
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Macaristan

En Çok Okunan Haberler

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Korkunç olay! Tire'de 12 yaşındaki kız çocuğu ikiz bebek doğurdu

Korkunç olay! Tire'de 12 yaşındaki kız çocuğu ikiz bebek doğurdu

10 yıllık kavga alevlendi! Cemre'den Gülçin'e jet cevap

10 yıllık kavga alevlendi! Cemre'den Gülçin'e jet cevap

Bahçeli'den Erdoğan-Fazıl Say yorumu!

Bahçeli'den Erdoğan-Fazıl Say yorumu!

Babasından zorla alınıp...

Babasından zorla alınıp...

Boş konutlara sahte kayıt yapan nüfus memuru tutuklandı

Boş konutlara sahte kayıt yapan nüfus memuru tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aziz Kocaoğlu'dan CHP yönetimine mektup

Aziz Kocaoğlu'dan CHP yönetimine mektup

Boş konutlara sahte kayıt yapan nüfus memuru tutuklandı

Boş konutlara sahte kayıt yapan nüfus memuru tutuklandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan eski IŞİD'le mücadele temsilcisine yanıt

İbrahim Kalın'dan Brett McGurk'a sert tepki

Korkunç olay! Tire'de 12 yaşındaki kız çocuğu ikiz bebek doğurdu

Korkunç olay! Tire'de 12 yaşındaki kız çocuğu ikiz bebek doğurdu

Amasya Emniyet Müdürlüğünde korkunç intihar!

Emniyet Müdürlüğünde panik! İntihar etti

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni askerlik sistemi açıklaması

Yeni askerlik sistemi için flaş açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.