Macaristan'da hapis cezasına çarptırılan Suriyeli serbest

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan-Sırbistan sınır kapısında polis ile düzensiz göçmenler arasında 4 yıl önce çıkan arbedede gözaltına alınarak terör suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Suriyeli Ahmed H. serbest bırakıldı.

Ahmed H'nin savunmasını üstlenen Barandy Tarsai Avukatlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre 30 Kasım 2016'da 10 yıl hapse mahkum edilen, kararın bir üst mahkeme tarafından bozulmasıyla tekrar yargılanıp 7 yıl hapis cezasına çarptırılan ve cezası bir üst mahkemede 5 yıla düşürülen Ahmed H, bugün serbest bırakıldı.

Ahmed H'nin, yabancılar şubesinde işlemlerinin bitirilmesini beklediği ve prosedürlerin tamamlanmasının ardından ülkeden ayrılacağı belirtildi.

- Olayın geçmişi

Macaristan ile Sırbistan arasındaki Röszke-Horgos Sınır Kapısı'nda 16 Eylül 2015'te, Macaristan'ın açması için yüzlerce düzensiz göçmen kapıyı zorlamış, bunun üzerine Macar polisiyle sığınmacılar arasında arbede çıkmıştı.

Macar polisinin tazyikli su ve biber gazıyla müdahalesi üzerine düzensiz göçmenler de polise tahta parçaları, taş ve şişelerle karşılık vermişti.