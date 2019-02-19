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Macaristan'da Soros ve Juncker karşıtı kampanya

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 17:29 | Son Güncelleme

Macaristan'da Soros ve Juncker karşıtı kampanya

BUDAPEŞTE - (AA) - Macaristan hükümeti, yasa dışı göçü desteklediğini iddia ettiği Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker karşıtı kampanya başlattı.

Macar Hükümeti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Brüksel'in "göçü teşvik edici planları" hakkında Macar hükümetinin bilgilendirme kampanyası başlattığını duyurdu.

Macar hükümeti tarafından hazırlanan, Juncker ve Soros'un fotoğraflarının yer aldığı kampanya afişinde, ''Brüksel'in neye hazırlandığını bilmeye sizin de hakkınız var. (Göçmenler için) Zorunlu iskan politikasını uygulamak istiyorlar. Üye ülkelerin sınır savunma hakkını zayıflatmak istiyorlar. Göçmen vizesiyle göçü kolaylaştırmak istiyorlar.'' ifadesi yer aldı.

Göçmen karşıtı tutumuyla bilinen Macaristan hükümeti, Soros'un, finanse ettiği sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yıllık 1 milyon sığınmacıyı Avrupa'ya taşımayı hedeflediğini öne sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Macaristan Soros ve Juncker karşıtı kampanya

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