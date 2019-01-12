HABER

Macaristan'da "terörizm"den 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Suriyeli serbest bırakılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 01:27 | Son Güncelleme

Macaristan'da "terörizm"den 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Suriyeli serbest bırakılacak

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan-Sırbistan sınır kapısında polis ile düzensiz göçmenler arasında 4 yıl önce çıkan arbedede gözaltına alınıp ''terörizm'' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Suriyeli Ahmed H'nin 19 Ocak'ta serbest bırakılacağı açıklandı.

30 Kasım 2016'da 10 yıl hapse mahkum edilmesi kararının bir üst mahkeme tarafından bozulmasının ardından tekrar yargılanıp 7 yıl hapis cezasına çarptırılan ve cezası bir üst mahkemede 5 yıla düşürülen Suriyeli Ahmed H'nin 19 Ocak'ta serbest bırakılacağı bildirildi.

Nyireghaza Mahkeme Sözcüsü Laszlo Sörös, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, 5 yıllık hapis cezasının 3'te 2'lik kısmını dolduran Suriyeli Ahmed H'nin şartlı tahliyeyle serbest bırakılacağını ve ülkeden sınır dışı edileceğini söyledi.

- Olayın geçmişi

Macaristan-Sırbistan arasındaki Röszke-Horgos Sınır Kapısı'nda, 16 Eylül 2015'te, Macaristan'ın kapıları açması için yüzlerce düzensiz göçmen kapıyı zorlamış, bunun üzerine Macar polisi ile sığınmacılar arasında arbede çıkmıştı.

Macar polisinin tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etmesi üzerine düzensiz göçmenler de polise tahta parçaları, taş ve şişelerle karşılık vermişti.

Davanın 2016'da görülen duruşmasında sanığın, polisleri sınır kapısının 2 saat içinde açılmaması halinde polisler tarafından kurulan kordonu yıkmakla tehdit ettiği, sınırda toplanan kalabalığa megafon ile seslendiği, 3 kez polislere bazı cisimler attığı ve yasa dışı şekilde Macaristan'a girdiği iddia edilmişti.

Ahmed H. ise aile fertlerini güvenli ve meşru yollardan götürmek istediğini, bunda başarılı olamayınca Macaristan sınırına geldiğini, sınır kapısındaki arbedede yer almadığını, sadece aile üyelerine yardım etmeye çalıştığını, terörist olmadığını ve Macar kanunlarını hiçbir zaman ihlal etmek istemediğini söylemişti.

"Arbedede yer alarak sınırı yasa dışı ihlal etmek ve organize terör eylemi gerçekleştirmek" suçlarından 5 yıl hapis cezası verilen Ahmet H'nin bunun yanı sıra 10 yıl Macaristan'a girişi de yasaklanmıştı.

AB ve ABD, Ahmed H'nin "terörizm" suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılmasına tepki göstermişti.

Müze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça olduMüze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça oldu
İstifa etmişti! 'Kasetli şantaj'da flaş gelişmeİstifa etmişti! 'Kasetli şantaj'da flaş gelişme
Filistin Büyükelçisi Mustafa: Ticaret ve turizm alanında ilişkileri geliştirmek istiyoruz (2)Filistin Büyükelçisi Mustafa: Ticaret ve turizm alanında ilişkileri geliştirmek istiyoruz (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Macaristan

En Çok Okunan Haberler

Arda Kural'ın hastalığı nüksetti! Son hali üzdü

Arda Kural'ın hastalığı nüksetti! Son hali üzdü

Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı! Ücretsiz dağıtıldı

Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı! Ücretsiz dağıtıldı

Okulun bodrumunda skandal! Utanmadan video da çektiler

Okulun bodrumunda skandal! Utanmadan video da çektiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Başsavcılık'tan FETÖ açıklaması: Emre Belözoğlu...

Başsavcılık'tan FETÖ açıklaması: Emre Belözoğlu...

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'talan' eleştirisi

Muharrem İnce'den Erdoğan'a 'talan' eleştirisi

AK Parti Çorum eski İl Başkanına 'şantaj'a tutuklama

İstifa etmişti! 'Kasetli şantaj'da flaş gelişme

Açıköğretim kitabında cinsiyetçi sorular: Aşağıdakilerden hangisi kadını çekici yapar?

AÖF kitabında cinsiyetçi ifadeler! 'Kadını çekici yapan...'

Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı! Ücretsiz dağıtıldı

Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı! Ücretsiz dağıtıldı

Malatya'da dehşet! Ailesini katletti

Av tüfeği dehşeti! Ailesini katletti

Bursa'da 3.8 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.