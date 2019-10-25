HABER

Macaristan'da "Türk Sanatında Gül" sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 23:05 | Son Güncelleme

Macaristan'da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Gül Baba Miras Koruma Vakfınca, "Türk Sanatında Gül" sergisi açıldı

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Gül Baba Miras Koruma Vakfınca, ''Türk Sanatında Gül'' sergi açıldı.

Başkent Budapeşte'deki YEE binasında açılan ''Türk Sanatında Gül'' sergisi, Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu, İrem Ceran, Rabia Sözer, Songül Ergün ve Elif Yurdakul'un eserlerinden oluştu.

YEE Kültür ve Sanat Koordinatörü Johanna Török Abdikoğlu, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, serginin ana temasının gül olduğunu ve katılımcıların, ebru, tezhip, kat'ı ve çini sanatını yakından tanıma fırsatı bulduğunu söyledi.

Sapı bile işe yarıyor! Öyle bir faydası var ki... Sapı bile işe yarıyor! Öyle bir faydası var ki...
Türk askerine "Pınar"lı teşekkürTürk askerine "Pınar"lı teşekkür
'Ülkemizin tarihindeki en kötü aldatmaca!''Ülkemizin tarihindeki en kötü aldatmaca!'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Macaristan

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstiklal Caddesi'ndeki şüpheli çanta ekipleri alarma geçirmişti! Bakın çantadan ne çıktı

İstiklal Caddesi'ndeki şüpheli çanta ekipleri alarma geçirmişti! Bakın çantadan ne çıktı

Türk askerine 'Pınar'lı teşekkür

Türk askerine "Pınar"lı teşekkür

ABD'deki Rusya soruşturmasına karşı cezai soruşturma! Trump'tan açıklama

'Ülkemizin tarihindeki en kötü aldatmaca!'

ABD'den YPG/PKK'nın Türkiye'deki sivillere yönelik saldırılarına ilişkin açıklama

ABD'den Türkiye'ye yönelik saldırılara ilişkin açıklama!

Son dakika! MSB'den flaş açıklama: Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki taciz ateşlerine karşılık verildi

MSB'den flaş açıklama: Karşılık verildi

Suriyelilerin hukuksuz olarak sınır dışı edildiği iddiasına Dışişleri'nden sert tepki

'Suriyeliler zorla sınır dışı ediliyor' iddiasına Dışişleri'nden sert tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.