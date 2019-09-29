Macaristan'dan İtalya'ya sınır koruma teklifi

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin düzensiz göçle mücadele kapsamında İtalya'nın bazı sınır bölgelerinin korumasını üstlenebileceğini söyledi.

Başbakan Orban, liderliğini yaptığı Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) partisinin Budapeşte'de düzenlenen 28'inci kongresinde konuştu.

Orta Avrupa ülkelerinin Avrupa'nın dış sınırlarını koruduğunu söyleyen Orban, Macar hükümetinin izlediği göç politikasını eleştiren İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'ye çağrıda bulundu.

İtalya'nın dış sınırlarını korumada ülkesinin yardımcı olabileceğini belirten Orban, Conte'ye seslenerek, "İhtiyaç halinde İtalya'nın bazı sınır bölgelerinin korumasını üstlenebiliriz. Düzensiz göçmenlerin girişine siz izin verdiniz ama yine de isterseniz ciddi sayıda düzensiz göçmeni İtalya'dan kendi ülkelerine taşımayı üstlenebiliriz. Bir tek sözün yeterli. Hemen harekete geçebiliriz." diye konuştu.

Polonya, Çekya, Slovakya ve Macaristan'ın, Brüksel merkezli bir imparatorluk istemediğini, aksine Avrupa uluslarından oluşan bir ittifak talep ettiğini kaydeden Orban, bugün Avusturya'da düzenlenen seçimlerde de kendilerini destekleyenlerin seçimi kazanacağını umduğunu dile getirdi.