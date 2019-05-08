Macaristan'dan Romanya'ya Schengen desteği

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Romanya'nın Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırlarını koruyabildiğini dolayısıyla Schengen bölgesinin bir parçası olmayı hak ettiğini bildirdi.

Romanya'ya resmi ziyarette bulunan Başbakan Orban, Romanya Macar Demokrat İttifakı (RMDSZ) Başkanı Hunor Kelemen ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Romanya'nın 2015'te başlayan düzensiz göç krizinde iyi bir sınav verdiğini belirten Orban, ''Romanya zor zamanlarda AB'nin dış sınırlarını koruyabileceğini ispat etti. Bu yüzden Schengen bölgesinin bir parçası olmayı hak ediyor.'' diye konuştu.

Orban, Macaristan'ın komşularından Slovakya ve Sırbistan ile çok iyi ilişkilere sahip olduğunu ancak aynı şeyleri Macaristan-Romanya ilişkileri hakkında söyleyemeyeceğini ifade etti.

Ülkesinin son dönemde ekonomik anlamda ciddi gelişme içinde olduğuna, özellikle Sırbistan ve Slovakya ile ortak projeler başlattıklarına işaret eden Orban, Macaristan'ın tüm komşularıyla iyi ilişkiler kurmak ve bu kapsamda Romanya ile de iş birliği yapmak istediklerini sözlerine ekledi.

