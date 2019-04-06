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Macaristan'dan Ukrayna'ya tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 22:37 | Son Güncelleme

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Tamas Menczer: - "Romanya Macar Demokrat İttifakı Başkanı Hunor Kelemen'in, cumartesi günü Ukrayna'ya girişine izin verilmemesi, Macar karşıtı ve kabul edilemez bir adımdır"

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Tamas Menczer, Ukrayna'nın, Romanya Macar Demokrat İttifakı (RMDSZ) Başkanı Hunor Kelemen'e ülkeye giriş yasağı getirmesine tepki gösterdi.

Menczer, Macar Haber Ajansı'na (MTI) yaptığı açıklamada, RMDSZ Başkanı Kelemen'in Ukrayna'ya girişinin yasaklanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Ukrayna'nın Budapeşte Büyükelçisinin bakanlığa çağrıldığını aktaran Menczer, ''RMDSZ Başkanı Hunor Kelemen'in, cumartesi günü Ukrayna'ya girişine izin verilmemesi, Macar karşıtı ve kabul edilemez bir adımdır.'' değerlendirmesinde bulundu.

Kelemen, gün içinde yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya diplomatik pasaport ile girmek isterken hakkında bir buçuk yıl ülkeye giriş yasağı getirildiğini öğrendiğini belirtmişti.

- Macaristan-Ukrayna arasındaki kriz

Macaristan, Ukrayna'nın 2017'de eğitim kanununda yaptığı değişiklik dolayısıyla ülkedeki Macar azınlığın haklarının ihlal edildiğini öne sürüyor.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, daha önce yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın eğitim kanununda yaptığı değişiklik konusunda, "Ukrayna, eğitim kanununda yaptığı düzenlemeyle Macaristan'ı sırtından bıçakladı." demişti.

Ukrayna'da eğitim kanununda yapılan değişikliğe göre, ülkedeki Macarlar, orta öğretim kurumları ve üniversitelerde ana dillerinde eğitim göremeyecek.

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