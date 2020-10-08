Maçka Parkı'nda dehşet saçmıştı! Mahkemedeki sözleri şaşkına çevirdi

İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Emrah Danışman getirilirken, taraf avukatları katıldı. Savunma yapan sanık Danışman, “Ailevi sıkıntılarımdan dolayı yanıma alkol alarak Maçka Parkı’na gittim. Müşteki bana seslenerek ‘Neden kadınlara bakıyorsun, tacizci’ diyerek anneme küfür etti. Benim yanındaki kadınlardan haberim yoktu. Sonrasında müşteki bana saldırdı.” dedi. Süleyman Dönmezler’i korkutmak için elindeki alkol şişesini kırdığını öne süren sanık Danışman, “Elimdeki şişeyi hedef gözetmeden salladım. Müştekiyle aramda husumet yoktu, pişmanım. Sonrasında yürüyerek olay yerinden uzaklaştım.” diye konuştu.

BENİ ENGELLEMEYE ÇALIŞAN OLMADI

Mahkeme Başkanı sanığa “Olay yerinden elini kolunu sallayarak mı ayrıldın? Kimse olaya müdahale etmedi mi” şeklinde soru sordu. Sanık da “Olay sırasında etrafta insanlar vardı ama beni engellemeye çalışan olmadı. Yürüyerek ayrıldım. İSPARK görevlilerinin yanına giderek ambulans çağırmalarını söyledim. Ben panik halinde olduğum için korkutmak amacıyla şişeyi kırdım. Müştekiden ve ailesinden özür dilerim. Beraatimi istiyorum” dedi.