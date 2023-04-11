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Macron'a büyük şok! Konuşması protestocular tarafından kesildi

11.04.2023 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hollanda ziyareti kapsamında Nexus Enstitüsü’nde yaptığı konuşma sırasında protesto edildi.

Macron'a büyük şok! Konuşması protestocular tarafından kesildi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi ziyareti kapsamında geldiği Hollanda’da temaslarına devam ederken, yaptığı konuşma sırasında protesto edildi. Lahey'deki Amare Tiyatrosu’nda Nexus Enstitüsü tarafından düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Macron’un sözleri göstericiler tarafından kesildi. Göstericiler, "Fransız demokrasisi nerede? Onu ne zaman kaybettik?" diye bağırarak, “Şiddet ve ikiyüzlülük" yazan bir pankart açtı. Konuşması kesilen Macron, göstericileri bulunduğu balkona dönerek, "Bana biraz zaman verirseniz bu soruyu yanıtlayabilirim" cevabını verdi. Güvenlik görevlileri, göstericilere hızlı şekilde müdahale ederek, salonun dışına çıkardı.

Macron, protestocuların dışarı çıkarılmasının ardından "toplumsal tartışma yapmanın çok önemli" olduğunu belirterek, "Fransa'da tartıştığımız konularla ilgili tüm sorularınızı yanıtlayabilirim" ifadeleri ile konuşmasına devam etti. Macron ayrıca, katılmadıkları yasalara karşı "istediklerini" yapanların "demokrasiyi riske attığını" belirtti.

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MACRON HÜKÜMETİNE KARŞI İKİ GENSORU ÖNERGESİ VERİLMİŞTİ

Ülke genelinde protestolara yol açan tartışmalı emeklilik reformunun, Ulusal Meclis'te oylamaya sunulmadan Anayasa’nın 49. maddesinin 3. fıkrası kullanılarak kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Macron hükümetine karşı iki gensoru önergesi verilmişti. Verilen ilk gensoru önergesi 278 milletvekilinin lehte oy vermesine rağmen 287 olan oy çoğunluğunun 9 oyla sağlanamaması nedeniyle reddedilmişti. İkinci gensoru önergesi ise 94 lehte oy alarak başarısız olmuştu. İki gensoru önergesinin de Ulusal Meclis’te başarısız olmasının ardından emeklilik reformu yasalaşmıştı.

Reforma göre, Fransa'da 1 Eylül'den itibaren emeklilik yaşı her yıl 3 ay kademeli olarak artırılacak. Emeklilik yaşı 2027'de 63 yıl 3 aya, 2030'da ise 64 yıla ulaşacak. 2027'den itibaren emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl çalışmış olmak gerekecek. (İHA)

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