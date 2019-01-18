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Fransa'dan çok önemli Suriye açıklaması: Savaşacağız!

DÜNYA HABERLERİ  | 18.01.2019 10:17 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, IŞİD ile mücadele için Suriye ve Irak'ta gelecek yıl da asker bulundurmaya devam edeceklerini söyledi.

Fransa'nın güneyindeki Toulouse kentinde askerlere yönelik yaptığı yeni yıl konuşmasında Macron, Menbiç'te ABD askerlerine yönelik düzenlenen saldırıya atıfta bulunarak IŞİD ile mücadelenin henüz sona ermediğini belirtti. Macron, "Amerikalı müttefiklerimizin bölgeden geri çekilme kararı, IŞİD'in kökünü kurutma hedefimizden bizi saptırmamalı." şeklinde konuştu.

Fransız cumhurbaşkanı ayrıca önümüzdeki ayların kritik olduğunu ifade ederek, çekilmek için acele etmenin bir hata olacağını ve Suriye'de koalisyon cephesi yanında savaşmaya devam edeceklerini açıkladı.

Aralık ayında da Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, "IŞİD daha önce hiç olmadığı kadar zayıfladı. Ancak IŞİD haritadan silinmedi ve kökleri de hala mevcut. Bu terör örgütünün son hücreleri de askeri olarak yenilgiye uğratılmalı." demişti.


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Anahtar Kelimeler:
macron ABD Suriye IŞİD

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