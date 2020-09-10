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Macron'dan önemli Türkiye açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 10.09.2020 13:49 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuelle Macron Avrupa Birliği'ne çağrı yaparak Türkiye'ye ilişkin sert ifadeler kullandı.

Macron'dan önemli Türkiye açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuelle Macron, "Biz, Avrupalılar olarak, Erdoğan'a karşı katı ve güçlü olmalıyız. Tansiyonu yükseltmekten kaçınmak istiyoruz ancak Türkiye bazı alanlardaki niyetlerini netleştirmeli. Avrupa bir bütün olarak Türkiye ile ilgili olarak daha net ve daha birleşik bir pozisyonda olmalı" ifadelerini kullandı.

Macron, Avrupa ülkelerinin Türkiye konusunda daha bütünlüklü bir duruşu olması gerektiğini ayrıca AB'nin Ankara ile gerginliğin tırmanmasını istemediğini açıkladı.

Macron Korsika'da düzenlediği basın toplantısında, "Niyetlerini netleştirmek Türkiye'ye bağlı" dedi. Macron Korsika'da AB'nin Türkiye ile gergin ilişkilerini de kapsaması beklenen müzakereler için AB'nin Akdeniz kıyısındaki üyelerini ağırlayacak.

AB üyesi Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerginlik, geçen ay Ankara'nın, her iki ülkenin de kendi yetki alanında olduğunu iddia ettiği topraklarda olası petrol ve doğalgaz sondajı planlamak için araştırma gemisi göndermesinin ardından sert bir
şekilde tırmandı.

Macron ayrıca Akdeniz'de AB üyesi 7 ülkenin katılacağı zirvede Avrupa'nın Türkiye konusunda ortak bir yaklaşım benimsemesini talep edeceğini söyledi.

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