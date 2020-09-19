Macron'dan Türkçe tweet! Doğu Akdeniz mesajı verdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twiter hesabından Türkçe attığı tweet ile Doğu Akdeniz mesajı verdi. Macron paylaşımında, "Ajaccio'da, Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik: iyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosu’nun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim" ifadelerini kullandı.

twitter-tweet"> Ajaccio'da, Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik: iyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosu’nun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 19, 2020



