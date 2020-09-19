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Macron'dan Türkçe tweet! Doğu Akdeniz mesajı verdi

DÜNYA HABERLERİ  | 19.09.2020 10:19 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Twiter hesabından yaptığı Türkçe açıklamada, "Ajaccio'da, Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik: iyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosu’nun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim" ifadelerini kullandı.

Macron'dan Türkçe tweet! Doğu Akdeniz mesajı verdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twiter hesabından Türkçe attığı tweet ile Doğu Akdeniz mesajı verdi. Macron paylaşımında, "Ajaccio'da, Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik: iyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosu’nun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim" ifadelerini kullandı.

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Ajaccio'da, Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik: iyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım. Bu çağrı bundan böyle Avrupa Parlamentosu’nun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 19, 2020


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