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Macron, Hz. Muhammed'in hadsiz karikatürlerini kınamayacak!

DÜNYA HABERLERİ  | 02.09.2020 10:52 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, mizah dergisi Charlie Hebdo’nun Hz. Muhammed karikatürlerini yeniden yayımlama kararı hakkında yargıya varmanın ‘kendi vazifesi olmadığını’ belirtti. Macron, ifade özgürlüğüne vurgu yaptı.

Macron, Hz. Muhammed'in hadsiz karikatürlerini kınamayacak!

Hz. Muhammed karikatürleri sonrasında 2015 yılında teröristlerin saldırısına uğrayan Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo’nun, saldırganlara yardım etmekle suçlanan 14 zanlının yargılanacağı davadan önce tam da saldırıya gerekçe olarak gösterilen karikatürleri yeniden yayımlama kararı almasının yankıları sürüyor.

Lübnan’a yaptığı ziyaret sırasında konuyla ilgili fikri sorulan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Gazetecilerin ya da haber merkezlerinin editöryal seçimleri hakkında yargıya varmak bir cumhuriyetin başkanının vazifesi değildir, asla. Çünkü biz ifade özgürlüğüne sahibiz” dedi.

Macron ayrıca birbirine nezaket ve saygı göstermenin, ‘nefret diyalogundan’ kaçınmanın Fransız vatandaşlarının görevi olduğunu da ekledi.

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