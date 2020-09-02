Macron, Hz. Muhammed'in hadsiz karikatürlerini kınamayacak!

Hz. Muhammed karikatürleri sonrasında 2015 yılında teröristlerin saldırısına uğrayan Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo’nun, saldırganlara yardım etmekle suçlanan 14 zanlının yargılanacağı davadan önce tam da saldırıya gerekçe olarak gösterilen karikatürleri yeniden yayımlama kararı almasının yankıları sürüyor.

Lübnan’a yaptığı ziyaret sırasında konuyla ilgili fikri sorulan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Gazetecilerin ya da haber merkezlerinin editöryal seçimleri hakkında yargıya varmak bir cumhuriyetin başkanının vazifesi değildir, asla. Çünkü biz ifade özgürlüğüne sahibiz” dedi.

Macron ayrıca birbirine nezaket ve saygı göstermenin, ‘nefret diyalogundan’ kaçınmanın Fransız vatandaşlarının görevi olduğunu da ekledi.

